Taşacak Bu Deniz 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Büyük sır ortaya çıkıyor

Cuma günlerinin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in 27. yeni bölümü için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanında yine yer yerinden oynadı.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Adil’in “Eleni senin neyin dedi?” sorusunun ardından Esme’den gelen “Kızım” sözleri kafalarda soru işareti bıraktı.

Adil, Esme’yi son sahnede sıkıştırıracak, büyük sırrı öğrenene kadar peşini bırakmayacak. Adil’in tüm gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.

TAŞACAK BU DENİZ 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

-Eleni senin neyin?

-Kızım.



Yakın Karadeniz’i! Kızımızı alacağız. 🔥



Taşacak Bu Deniz 27. bölüm 1. fragmanı yayında! 📺#TaşacakBuDeniz yeni bölümüyle cuma 20.00’de @trt1'de! pic.twitter.com/MLKnsxqsBv — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) May 1, 2026

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Su deposunda Esme suçlanıp yaralanınca Adil kontrolünü kaybeder. Bunu yapanlara cezasını ödetir. Gözü hiçbir şey görmeyen Adil’i ancak Esme durdurabilir. Orada Koçarileri yönetir ve Furtunaların düşmanlığına meydan okuyarak o kalabalığın içinden Adil’le el ele çıkar gider.

İso için çok endişelenen Oruç, Eyüphan’a bir kısas uygular. Ancak Eleni patlamak üzere olan araçtan Eyüphan’ı kurtarır ve Adil’den yardım ister. İso’nun Adil’e gerçekleri anlatmasını istemeyen Oruç’u, "cehennemi cennete çevirmek" konusunda kararlı olan Esme ikna eder.

Koçari Konağı’nda yaşanan büyük hesaplaşmada İso ile Fadime’nin zorla evlendiklerini öğrenen Adil, hiç beklemedikleri bir tepki verir ve hepsini derinden sarsar. Esme Koçarileri ve Adil’in öfkesini bir kez daha yöneterek Şerif’in canını ve ailesinin geleceğini kurtarırken, Şirin Şerif’i onlardan almak için Eleni’yi tehlikeye atar.

Şerif hakkında ifade veren Eleni, Şirin’in ona kurduğu tuzaktan habersiz, Oruç’a gerçekleri söylemesi için son bir şans daha verir. Alın yazılarını kanla silmemek için Adil’i iyice yumuşatmayı başaran Esme’nin gerçekleri söylemesine saatler kala Eleni’nin yaptırdığı DNA testi sonuçlanır. Eleni kaçırılırken, Adil testin sonucunu öğrenir.