Henüz 30 yaşındaydı... Genç komedyen Kaan Sertdemir'den acı haber geldi

Türkiye’nin stand-up ve tiyatro sahnesinin yükselen isimlerinden Kaan Sertdemir’in ani vefatı sanat camiasını yasa boğdu. 1996 doğumlu olan ve henüz 30 yaşında hayatını kaybeden genç komedyenin ölüm haberi herkesi üzdü.

Sertdemir’in vefat haberi, Oyuncular Sendikası tarafından yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Sendika tarafından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili meslektaşımız Kaan Sertdemir'i gencecik yaşında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

Kariyerinde önemli bir yere sahip olan ve uzun süredir bünyesinde sahne aldığı TuzBiber Komedi Kulübü de vefat haberinin ardından bir mesaj yayımladı:

"İlk günümüzden beri bizimle birlikte olan, iş arkadaşımız, dostumuz ve komedyenimiz Kaan Sertdemir’i kaybettik. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."