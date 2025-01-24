21 menajerlik şirketi için harekete geçildi! Yapımcılardan ek belgeler istendi! Ünlü oyuncuların sözleşmeleri tek tek araştırılıyor

Rekabet Kurumu, dizi ve film sektöründe faaliyet gösteren yapım, menajerlik ve dijital yayıncılık şirketlerine yönelik soruşturma başlatmıştı.

Geçen ağustos ayında başlatılan soruşturmanın ön araştırma sonrası önce Ay Yapım ve MedYapım ile Yek Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi ile Key Networks Holding Anonim Şirketi’ne rekabeti kısıtlayıcı eylemler konusunda soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın devamında da 21 menajerlik şirketi için harekete geçildi. Menajerlik şirketlerine; komisyon oranlarını belirleme, boykot kararları alma ve kast direktörlerinin aynı zamanda menajerlik yapması gibi 3 önemli konuda soruşturma açılmasına karar verildi.

EK BELGELER İSTENDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu konudaki soruşturmalar devam ederken Rekabet Kurumu hafta başı bir kez daha yapım şirketlerinin kapısını çaldı ve ek belgeler istedi.

OYUNCU SÖZLEŞMELERİ İNCELENİYOR

Yurt dışı haklarının yer aldığı oyuncu sözleşmeleriyle ilgili de yeni detaylar üzerine durulduğu ve araştırmanın derinleştirildiğini öğrenildi.