21 Ocak Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam hangi diziler var? 21 Ocak 2026 çarşamba akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

21 Ocak çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Vefa Sultan
  • 02:45 - 05:00 Kara Ağaç Destanı
  • 05:00 - 05:35 Seksenler
  • 05:35 - 06:25 Turgay Başyayla ile...
  • 06:25 - 09:10 Kalk Gidelim
  • 09:10 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:20 Seksenler
  • 14:20 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 - 18:55 Lingo Türkiye
  • 18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
  • 19:00 - 19:30 Ana Haber
  • 19:30 - 20:45 Maç Önü
  • 20:45 - 23:00 Galatasaray - Atletico Madrid

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:45 - 04:00 Poyraz Karayel
  • 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:45 Rüya Gibi
  • 02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 07:00 Gerzek Şaban
  • 07:00 - 09:30 Bahar
  • 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Organize İşler

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:00 Durdurulamaz
  • 02:00 - 04:00 Aramızda Kalsın
  • 04:00 - 05:30 Kaderimin Oyunu
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:30 Kuruluş Orhan
  • 04:30 - 06:30 Bir Gece Masalı
  • 06:30 - 08:00 Aldatmak
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 03:30 Gel Konuşalım
  • 03:30 - 06:00 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor 2026 Ünlüler -...
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
