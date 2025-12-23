MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

22 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve yine değişmedi

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. 22 Aralık 2025 pazartesi gününün birincisi yine değişmedi. Fenomen dizi Uzak Şehir en çok izlenen yapım olmayı başardı.

22 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve yine değişmedi
MynetYazar

Dün akşam televizyon dünyasında ilgi çekici gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler, izleyicilerin tercihlerine göre belirlendi.

Gecenin en yüksek reytingini "Uzak Şehir" aldı. Kanal D’de yayınlanan bu dizi, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yoğun bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkatler üzerine topladı.

22 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve yine değişmedi 1

Günün ilerleyen saatlerinde, "Uzak Şehir (Özet)" programı yayınlandı. Bu program, bir önceki bölüme dair merak uyandıran detaylar sundu. İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

ATV'nin sevilen programı "Esra Erol’da" ise gündüz kuşağının favorisi olmaya devam ediyor. Gerçek yaşam hikayelerini ele alan program, izleyicilerden tam not aldı. Yüksek reyting rakamlarına ulaştı.

Günün erken saatlerinden itibaren dikkat çeken bir diğer yapım "Müge Anlı ile Tatlı Sert" oldu. Bu program, kriminal olayları sade bir dille ele aldı. Geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

Akşam saatlerine yaklaşıldığında TRT 1 ekranlarındaki "Cennetin Çocukları" dizisi dikkat çekti. Ailevi temaları işleyen dizi, büyük bir izleyici kitlesinin beğenisini topladı. İlgiden dolayı üst sıralardaki yerini aldı.

22 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve yine değişmedi 2

Haber kanalları arasında "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber", etkili sunumuyla öne çıktı. Ayrıca Kanal D ve ATV'nin ana haber bültenleri, izleyicinin gündemini belirledi.

Kanal 7'nin "Gelin" programı, akşam saatlerinde reyting sıralamasında kendine yer buldu. Eğlenceli konsepti ve interaktif yapısıyla dikkat çekti. İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Son olarak, Show TV'nin "Show Ana Haber" bülteni ve ATV'nin haber programı günün gelişmelerini aktardı. Reyting mücadelesini sürdürüyor.

22 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve yine değişmedi 3

Gündüz kuşağındaki liderliğine rağmen, akşam saatlerinde dizi oyuncuları ve haber sunucuları arasında rekabet devam ediyor. Televizyon dünyasındaki reyting savaşları, izleyicilerin tercihleriyle şekillenmeye devam edecek.

22 ARALIK GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:55 24:17:03
2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:52 20:59:49
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:09 18:46:01
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 12:59:56
5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:58:57 23:47:23
6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:54
7 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:22 20:00:02
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:07 19:53:03
9 GELIN KANAL 7 19:38:03 21:14:07
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:26 20:00:05

Kaynak: TİAK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yakalama kararı çıkarıldı! Son paylaşımı dikkat çekti Yakalama kararı çıkarıldı! Son paylaşımı dikkat çekti
Eşi çok ünlü! Eski aşklarıyla bir dönem gündemdeydiEşi çok ünlü! Eski aşklarıyla bir dönem gündemdeydi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.