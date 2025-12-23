22 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve yine değişmedi

Dün akşam televizyon dünyasında ilgi çekici gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler, izleyicilerin tercihlerine göre belirlendi.

Gecenin en yüksek reytingini "Uzak Şehir" aldı. Kanal D’de yayınlanan bu dizi, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yoğun bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkatler üzerine topladı.

Günün ilerleyen saatlerinde, "Uzak Şehir (Özet)" programı yayınlandı. Bu program, bir önceki bölüme dair merak uyandıran detaylar sundu. İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

ATV'nin sevilen programı "Esra Erol’da" ise gündüz kuşağının favorisi olmaya devam ediyor. Gerçek yaşam hikayelerini ele alan program, izleyicilerden tam not aldı. Yüksek reyting rakamlarına ulaştı.

Günün erken saatlerinden itibaren dikkat çeken bir diğer yapım "Müge Anlı ile Tatlı Sert" oldu. Bu program, kriminal olayları sade bir dille ele aldı. Geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

Akşam saatlerine yaklaşıldığında TRT 1 ekranlarındaki "Cennetin Çocukları" dizisi dikkat çekti. Ailevi temaları işleyen dizi, büyük bir izleyici kitlesinin beğenisini topladı. İlgiden dolayı üst sıralardaki yerini aldı.

Haber kanalları arasında "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber", etkili sunumuyla öne çıktı. Ayrıca Kanal D ve ATV'nin ana haber bültenleri, izleyicinin gündemini belirledi.

Kanal 7'nin "Gelin" programı, akşam saatlerinde reyting sıralamasında kendine yer buldu. Eğlenceli konsepti ve interaktif yapısıyla dikkat çekti. İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Son olarak, Show TV'nin "Show Ana Haber" bülteni ve ATV'nin haber programı günün gelişmelerini aktardı. Reyting mücadelesini sürdürüyor.

Gündüz kuşağındaki liderliğine rağmen, akşam saatlerinde dizi oyuncuları ve haber sunucuları arasında rekabet devam ediyor. Televizyon dünyasındaki reyting savaşları, izleyicilerin tercihleriyle şekillenmeye devam edecek.

22 ARALIK GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:55 24:17:03 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:52 20:59:49 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:09 18:46:01 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 12:59:56 5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:58:57 23:47:23 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:54 7 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:22 20:00:02 8 ATV ANA HABER ATV 19:00:07 19:53:03 9 GELIN KANAL 7 19:38:03 21:14:07 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:26 20:00:05

Kaynak: TİAK