MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

22 Kasım MasterChef'de kim elendi? Masterchef Furkan kaç yaşında?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de 22 Kasım eleme gecesi nefesleri kesti. Furkan, Hakan, Çağatay ve Barış arasında geçen zorlu mücadele sonunda, bir isim hayallerine veda etti. İşte detaylar...

22 Kasım MasterChef'de kim elendi? Masterchef Furkan kaç yaşında?

MasterChef Türkiye, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğiyle TV8 ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. 22 Kasım akşamı yayınlanan eleme bölümünde heyecan doruktaydı.

Furkan, Hakan, Çağatay ve Barış, MasterChef hayallerini korumak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Yarışmacılar, jüri üyelerinin belirlediği zorlu yemekleri en iyi şekilde yaparak, hem damak zevkine hitap etmeyi hem de teknik becerilerini sergilemeyi hedeflediler. Ancak, her eleme gecesinde olduğu gibi, bu gece de bir yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

22 Kasım MasterChef de kim elendi? Masterchef Furkan kaç yaşında? 1

22 Kasım MasterChef de kim elendi? Masterchef Furkan kaç yaşında? 2

Şeflerin verdiği puanlara göre Barış 39,5 puan, Hakan 38 puan, Çağatay 33 puan, Furkan 32 puan aldı. Jüri üyelerinin tadımları ve değerlendirmeleri sonucunda, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Furkan oldu.

Furkan'ın elenmesi seyirciyi de üzdü. Sosyal medyada Furkan'ın vedası sonrası "Hak etmedi" yorumları yapıldı.

MASTERCHEF FURKAN KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden Furkan yaşıyla da merak edildi. Aslen Bolu Mengen’li olan yarışmacı 27 yaşında.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi de reytinglere yenildi! Seyirci isyan ettiFenomen dizi de reytinglere yenildi! Seyirci isyan etti
Kiracısı başına dert oldu! Çözümü "İki evim var" deyip açıkladıKiracısı başına dert oldu! Çözümü "İki evim var" deyip açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.