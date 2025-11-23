22 Kasım MasterChef'de kim elendi? Masterchef Furkan kaç yaşında?

MasterChef Türkiye, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğiyle TV8 ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. 22 Kasım akşamı yayınlanan eleme bölümünde heyecan doruktaydı.

Furkan, Hakan, Çağatay ve Barış, MasterChef hayallerini korumak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Yarışmacılar, jüri üyelerinin belirlediği zorlu yemekleri en iyi şekilde yaparak, hem damak zevkine hitap etmeyi hem de teknik becerilerini sergilemeyi hedeflediler. Ancak, her eleme gecesinde olduğu gibi, bu gece de bir yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Şeflerin verdiği puanlara göre Barış 39,5 puan, Hakan 38 puan, Çağatay 33 puan, Furkan 32 puan aldı. Jüri üyelerinin tadımları ve değerlendirmeleri sonucunda, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Furkan oldu.

Furkan'ın elenmesi seyirciyi de üzdü. Sosyal medyada Furkan'ın vedası sonrası "Hak etmedi" yorumları yapıldı.

MASTERCHEF FURKAN KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye 2025'e veda eden Furkan yaşıyla da merak edildi. Aslen Bolu Mengen’li olan yarışmacı 27 yaşında.