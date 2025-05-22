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22 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı mı? Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor reyting birincisi kim?

22 Mayıs 2025 reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Show Tv'de Siyah Kalp, Now Tv'de ilk bölümüyle Çift Kişilik Oda yapımları ekrana gelecek. Peki, cuma akşamının reyting sonuçları ne zaman belli olur? İşte tüm merak edilenler...

22 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı mı? Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor reyting birincisi kim?
Öznur Yaslı İkier

22 Mayıs 2025 perşembe gününün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Bu akşam yayınlanan birbirinden iddialı yapımlar arasında kimin en fazla izlendiği araştırılıyor. Peki, Siyah Kalp, Çift Kişilik Oda, Survivor reyting birincisi kim? İşte tüm detaylar...

22 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Mayıs 2025 perşembe gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

1 REYTİNG

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total grubunda birinci sırada Hudutsuz Sevda yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise İnci Taneleri yer aldı.

AB grubunda birinci İnci Taneleri dizisi oldu. Onu Müge Anlı ile Tatlı Sert takip ederken, Survivor All Star ise üçüncü sıradan listeye girdi.

ABC1 grubunda da İnci Taneleri ilk sırada yer aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yine ikinci sıraya yerleşirken, Survivor All Star üçüncü oldu.

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