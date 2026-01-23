MAGAZİN

22 Ocak 2026 (dün) Survivor'dan kim elendi? Dominik'e veda eden isim belli oldu

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışı hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam Dominik'e bir isim daha veda etti. Survivor'da haftanın eleme adayları, Eren, Onur Alp, Bayhan ve Erkan olmuştu. Peki, Survivor'dan kim elendi? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Tv8 ekranlarında yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Survivor 2026 sezonun eleme düellosu dün akşam oynandı. Bu hafta eleme potasına giren Eren ve Erkan düelloda galip gelmek için mücadele etti.

Survivor'da haftanın eleme adayları, Eren, Onur Alp, Bayhan ve Erkan olmuştu. Bayhan ve Onur Alp yarışmacı oylaması ile eleme potasından düşmüştü.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Dün geceki eleme düellosunda ise Erkan ve Eren karşı karşıya geldi. Düelloyu kazanan isim Eren oldu. Düelloyu kaybeden Erkan Survivor 2026 Kader Konseyi'ne geldi. Karşı takım eleme adayı ile ilgili kararını verdi.

Buna göre Kader Konseyi'nde kırmızı takım oylama sonucunda Survivor 2026'ya veda eden yarışmacı Erkan oldu.

