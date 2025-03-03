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22 yıl sonra yeniden! Halle Berry Oscar'da "Üzgünüm" diyerek Adrien Brody'i bir anda öptü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 08:30
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Halle Berry ve Adrien Brody, 22 yıl sonra efsanevi Oscar öpüşmesini yeniden canlandırdı. Halle Berry, Oscar röportajını bölerek "Bunu yapmak zorundayım" dedi ve Adrien Brody'nin dudaklarına yapıştı.

22 yıl sonra yeniden! Halle Berry Oscar'da "Üzgünüm" diyerek Adrien Brody'i bir anda öptü

Halle Berry, The Brutalist yıldızı Adrien Brody ile tekrar bir araya geldiğinde en ikonik Oscar anlarından birini yeniden yarattı.

Halle Berry Adrien Brody ile yeniden karşılaştığında kendini tutamadı. 22 yıl sonra yeniden Oscar alan efsane oyuncuyla yıllar önce öpüşen oyuncu yine böyle bir ana imza attı.

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Halle, Brody’nin partneri Georgina Chapman'a "Üzgünüm, Georgina, ama bunu yapmak zorundayım" dedi ve ve ardından Brody’nin kırmızı halıdaki röportajını böldü.

Sonra, Brody’nin boynuna bir kolunu sararak, diğer eliyle omzuna tutundu ve öpücük verdi.

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İzleyiciler şaşkınlıkla bağırarak alkışladı ve yakışıklı oyuncu da Halle’yi kucaklayarak efsane anlara imza attı.

"HİÇBİR ŞEY PLANLI DEĞİLDİ"

Halle Berry, 2003 Oscar Ödülleri gecesinde Adrien Brody’yle sahnede öpüşmüştü. "Nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum" diyen Berry “Hiçbir şey planlı değildi. Bu konuda en ufak bir fikrim yoktu ve aklımdan ‘Şu anda burada ne haltlar dönüyor?’ diye geçti. Tam olarak buna odaklandığım için nasıl öpüştüğümüzü bile hatırlamıyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Halle Berry oscar
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