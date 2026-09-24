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Fenomen hırsız Nişantaşı'nda! Suçüstü yakalandı

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Öznur Yaslı İkier

Nişantaşı'nda ressam Dem Sevinç K. (28), bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alarak ödeme yapmadan dışarı çıktı. Görevliler tarafından yakalanan Dem Sevinç K., polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, ürünler mağazaya teslim edildi.

Olay, 17 Ağustos saat 13.40 sıralarında Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alan ressam Dem Sevinç K. ürünlerin ücretini ödemeden dışarı çıktı. Durumu fark eden mağaza görevlileri, Dem Sevinç K.’yi kapının önünde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ürünler mağazaya geri teslim edilirken, mağaza yetkilileri olayla ilgili şikayetçi oldu.

'ARKADAŞIMI BEKLİYORDUM'
Polis ekipleri tarafından Harbiye Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Dem Sevinç K., ifadesinde, “Arkadaşımı bekliyordum” dedi. Dem Sevinç K., ürünlerin ücretini ödemek istediğini de söyledi.

Fenomen hırsız Nişantaşı nda! Suçüstü yakalandı 1

AYNI MAĞAZADA DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY
Polisin yaptığı incelemede Dem Sevinç K.’nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi. Mağaza çalışanlarının o olayda şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Fenomen hırsız Nişantaşı nda! Suçüstü yakalandı 2

SERBEST BIRAKILDI
Dem Sevinç K.’nin ‘hırsızlık’ suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Dem Sevinç K.’nin 2021 yılında arkadaşı T.Ö.’nün çantasından para çalınması olayı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Dem Sevinç K. hakkında ‘iş yerinden hırsızlık’ suçundan işlem yapıldı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

MAĞAZADAN ÜRÜNLERİ ÇALAN RESSAM KAMERADA
Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ressam Dem Sevinç K.’nin mağazada ürünleri aldığı ve ardından mağazadan çıktığı görüldü.

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Hırsız fenomen
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