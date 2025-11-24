23 Kasım'da en çok ne izlendi? Reyting sonuçları: Çarpıntı, Teşkilat ve Sahtekarlar...

Dünden gelen TV rating verileri, izleyicilerin tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. En çok izlenen programların sıralaması dikkat çekti. TRT 1 dizisi "Teşkilat" ilk sırayı aldı. Dizi, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. 20:58'de başlayan dizi, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

"Sahtekarlar" NOW kanalında yayınlanan popüler bir yapım. Yüksek reyting alması ile dikkatleri üzerine çekti. Başlangıç saati 20:54 olan program, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sundu. İkinci sırada yer aldı.

Diğer ilgi çekici yapım ise "Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu." Bu haber programı 19:00'da başladı. Güncel olayların özetini sundu. İzleyiciler, keyifli bir saat geçirdi.

"Teşkilat (Özet)" ile TRT 1, izleyicilerin ilgisini devam ettirdi. 19:59'da başlayan özet bölümü, önemli anları sundu. Dikkat çekmeyi başardı.

Reyting listesinde TV8'in yarışması "MasterChef Türkiye" de var. Dizi, izleyicileri mutfaktaki rekabetle ekran başına çekti. İzlenme oranlarını yükseltti.

NOW kanalındaki "Sahtekarlar (Özet)" için meraklı izleyiciler vardı. Daha önce yayınlanmış bölümlerin özetini sundu. Haftanın en beğenilen özetlerinden biri olmayı başardı.

Kanal 7'nin "Gelin" programı 19:31'de güçlü bir izleyici kitlesine hitap etti. Dizi, konukları ve hikayeleriyle dikkat çekti.

"Show Ana Haber" ise Show TV kanalında 18:58'de yayınlandı. İzleyicilere güncel haberlere dair önemli bilgiler sundu.

Kanal D'nin "Ana Haber" programı 18:58'de başladı. Güncel olaylara dikkat çekti. İzleyicilere güvenilir bir haber akışı sağladı.

Günün sonunda "Çarpıntı" ile STAR TV, eğlenceli bir program sundu. İzleyiciler, bu dizi ile keyifli dakikalar geçirdi.

Bu sıralama, izleyicilerin tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Reyting verileri, izleyicilerin eğilimlerini anlamak açısından önemli bir gösterge sundu.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 20:58:07 23:59:42 2 SAHTEKARLAR NOW 20:54:56 23:54:24 3 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 19:59:25 4 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:59:37 20:58:07 5 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:37:53 24:22:41 6 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 19:59:35 20:54:51 7 GELIN KANAL 7 19:31:42 21:18:27 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 19:59:47 9 CARPINTI STAR TV 21:00:04 23:43:17 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:27 20:00:09

Kaynak: TİAK