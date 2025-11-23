23 Kasım Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

23 Kasım Pazar 2025 televizyon yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonunu ekran karşısında geçirmek isteyenler, TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in gün boyunca yayınlayacağı dizi, yarışma ve sinema filmlerini merak ediyor. Kanalların güncel yayın listeleri netleşirken, “Bugün TV’de ne var?” sorusu da yanıtını buldu. İşte 23 Kasım Pazar günü tüm kanalların detaylı yayın akışı…

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:30 - 01:50

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 - 04:20

Taşacak Bu Deniz

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve ben kendimi vurdum der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir.

04:20 - 05:00

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

05:00 - 05:45

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

05:45 - 06:30

Yedi Numara

06:30 - 09:00

Ege'nin Hamsisi

Sığacıklı Melahat, eşini kaybettikten sonra oğlu Deniz ve kızı Derya'yı büyütmek için Ege mutfağına özgü yemekleriyle meşhur olan Enginar Kalbi restoranını açar. Kısa sürede de hem kasabanın hem de bölgeye gelen turistlerin gözdesi olur. Oğlu Deniz askerden dönünce hasreti sona erecek, işleri büyütecek ve mutlu mesut yaşayıp gideceklerdir. Rize'nin yaylasında da Şevket, kızı Zeynep üniversiteden mezun olduğu için bir şenlik düzenler. Ege'de zeybek, Rize'de horon sesleri yükselirken; hayat Melahat ve Şevket'in planlarını altüst eder.

09:00 - 11:45

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

11:45 - 13:00

Enine Boyuna

Türkiye ve dünya gündemine yüzeysel değil, derinlikli bir bakış... Zamanın ruhunu yakalayan gerçek analizler... Olayların arka planına ışık tutan entelektüel yaklaşımlar... Türkiye ve Dünya gündemi yeni konu ve konuklarla Enine Boyuna'da masaya yatırılıyor.

13:00 - 14:05

Yurda Dönüş

Yurda Dönüş, her bölümde, kendi alanlarında devrim yaratan bilim insanlarımızın, çocukluk hayallerinden yurt dışında geçen zorlu mücadelelerine tanıklık ediyor. Program, onları yurda dönmeye iten o en derindeki seslerin yankısını izleyiciye taşıyor. Bilim insanlarımızın yurda dönüp Türkiye'de TÜBİTAK başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle sıfırdan kurdukları laboratuvarlara ve yetiştirdikleri yeni nesillere kadar uzanan o meşakkatli ama bir o kadar da gurur verici serüvenler Yurda Dönüş programında bir araya geliyor.

14:05 - 17:30

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

17:30 - 19:00

Kod Adı Kırlangıç

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:45

Eşref Rüya

Eşref'in tüm gözler önünde Nisan'ı alıp mekandan çıkışı Dinçer için bir koz haline gelir. Dinçer, Nisan'ı kariyeri için manipüle ederek Eşref'ten uzak tutmaya çalışınca Eşref'in artık sabrı taşar ve Dinçer'i karşısına alır. Kadir, Tufan'ın başına buyruk hareketlerini kontrol etmeye çalışsa da Tufan, tehlikeli adımlar atarak Kadir'in operasyonunu riske sokar. Gürdallar, evlerine gerçekleştirilen bir saldırı sonrası Tufan'ın peşine takılırlar fakat bu kaçma kovalamanın sonunda kimin avlanacağı belirsizdir.

02:45 - 04:30

Siyah Beyaz Aşk

Ferhat babası kadar sevdiği Namık’ın bilgisayarının çalındığını öğrenir. Bilgisayarın içindeki belgelerin ortaya çıkması Namık’ın yıllardır hazırlandığı belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesi ve hapse girmesi demektir. Ferhat bilgisayarı çalan Adem’i yakalar ve tam konuşturacakken Adem vurulur. Ferhat’ın bilgisayarı bulabilmesi için Adem’i yaşatması gerekmektedir. Genel cerrah olan Aslı, bir doktor arkadaşına yardım amacıyla onun yerine göreve gider ve kendini Ferhatların çiftliğinde bulur. Vurulmuş adamı ameliyat etmek zorundadır. Kanunsuz bir olaya karışmak istemeyen Aslı, Ferhat’ın oyununa gelip ameliyatı yapar. Aslı adamın hayatını kurtarıp çiftlikten elini kolunu salla sallaya çıkabileceğini düşünmektedir. Oysa olaylar hiç de planladığı gibi gelişmez.

04:30 - 05:00

Müzik Arası

Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.

05:00 - 07:00

Üç Kız Kardeş

Türkan, Dönüş ve Derya... Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Pazar

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 13:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

Renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık oluyor. Yaşam alanlarını çok merak ettiğimiz magazin dünyasının en sevilen isimlerinin evdeki yaşantılarına, mutfaklarına, salonlarına, giyinme odalarına konuk olmaya hazır mısınız?

13:45 - 14:45

Arda ile Omuz Omuza

Arda Türkmen bu hafta başarılı oyuncu Emrah Altıntoprak'ı stüdyoda terletiyor! Arda ve Emrah mutfağa birlikte giriyorlar ve omuz omuza vererek çok lezzetli bir Çikolatalı Açık Tart yapıyorlar.

14:45 - 19:00

Güller ve Günahlar

İhanetle suçlanan Cihan, yaşam mücadelesi verirken Serhat için son bir iyilik yapmak, ona Kader'in babasının kim olduğunu söylemek ister. Zeynep ve Kader'in eve dönmesi Berrak'ın planlarını alt üst eder. Berrak, evdeki konumunu sağlamlaştırmak isterken Cihan'ın sırrını açığa çıkarmak üzere olduğundan habersizdir.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Titanik

Titanic adlı dev transatlantik'in yolcuları arasında Avrupa'da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle seyahat eden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışır ve aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın yakınlaşır. 1912'de Titanic, birkaç saat süren ve geminin sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpar.

23:45 - 02:45

Arka Sokaklar

Cevher suça itilen çocuklardan kurduğu yeni karargâhında daha da güçlüdür. Ekibimiz ise şehri ateşe vermeye niyetli olan Cevher'in peşindedir. Ali'ye verilen ilaçlar onun akıl sağlığını bozmaktadır. Ama doktoruna güvenmektedir. Sude Narkotik biriminde muhbir olarak göreve başlar. Amaçları gençleri zehirleyen çeteyi çökertmektir. Ayşecan'a bulunan yeni bakıcı işe başlar. Leyla adındaki bakıcı Ayşecanla çok iyi anlaşır. Ali mahkemeye çıkartılır. Doktoru Yeliz'in ses kaydı sayesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalır.

NOW Yayın Akışı

01:30 - 04:30

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

04:30 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 11:15

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 13:00

Benden Söylemesi

Benden Söylemesi, gündelik hayata dair yeni, güncel ve ilginç, hayatın içinde ne varsa izleyiciye sunuyor. Beslenme tüyolarından, güzellik haberlerine, magazin, kültür sanat ve televizyon dünyasından haberlere kadar geniş bir yelpazede konular işleniyor. Hiç düşmeyen temposuyla “Benden Söylemesi” izleyiciye kimi zaman uzman ve ünlü konuklarıyla, kimi zamansa ilginç VTR’leriyle dolu dolu bir 45 dakika vaat ediyor. Bilinmeyen yönleriyle ve farklı yüzleriyle bir sanatçı, bir haberci veya başarılı bir iş insanının hiç bilinmeyen bir yeteneği de “Benden Söylemesi” programında yer alıyor.

13:00 - 16:00

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

16:00 - 19:00

Sahtekarlar

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00

Sahtekarlar

Asya nikah masasında çaresizce oturmaktadır. Tek umudu Ertan'dadır. Ertan ise hiç beklemediği bir darbeyle sarsılmış; Asya'ya uzanması gereken el, hayat tarafından tutulup geri çekilmiştir. Asya, kaçınılmaz sonuna doğru eli kolu bağlı, adeta göz göre göre sürüklenmektedir. Hidayet ise çocuklarıyla giriştiği savaşta bu kez açıkça bir ihanetle yüzleşir. Bu ihanet onu, geri dönüşü olmayan kararların eşiğine getirir. Asya dahil, herkes için yeni planlar yapmaya başlar.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:00

Yusuf Yusuf

Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelecek olan Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

02:00 - 03:15

İyi Aile Çocuğu

Doğdukları gün anne ve babaları öldürülen ikiz kardeşler Kemal ve Cemal, bir cami avlusuna bırakılır. Her biri farklı insanlar tarafından evlat edinilir. Kardeşler birbirinden habersiz büyür. Cemal namlı bir kabadayı, Kemal ise banka memuru olur. Bir kardeşin hissettiklerini aynı şekilde diğer kardeş de hissetmektedir. Yıllar sonra karşılaşmalarından doğan karışıklık ikisinin başına da türlü belalar açacaktır.

03:15 - 06:00

İstasyon

Gırgır Ali, hayatı boyunca pek çok küçük suça bulaşmış biridir. Hapishaneden çıktıktan sonra suç işlemeden yaşamaya çalışır. Bir gün eski arkadaşı Palandöken, Ali'den ünlü şarkıcı Yasemin'i kaçırmasını ister. Başta bu işe sıcak bakmayan Ali, Yasemin'i başkalarının kaçırmasını önlemek için kendisi kaçırmaya karar verir. İkili bir süreliğine ıssız bir yalıda beraber kalırlar. Yasemin, başlarda Ali'den nefret etse de zamanla onun yaşam tarzından etkilenecektir.

06:00 - 08:00

Yeni Gelin

Biri Madrid'te ve Milano'da büyümüş İspanyol güzeli Bella; diğeri Çukurova'nın bağrında, aşiret içinde yoğrulmuş Hazar Ağa... İki ayrı dünyanın insanı olsalar da aşklarına engel olamayıp evlenirler ve Çukurova'nın, Bozok Aşireti’nin yolunu tutarlar. Artık Bella, Bozok Aşireti’nin yeni gelinidir. Fakat bu durum, başta kayın valide Asiye olmak üzere, tüm konak halkını rahatsız eder ve o an hepsi ant içer. Bu yeni gelin, bu konakta barınamayacak ve geldiği gibi gidecektir. Fakat Bella, telli duvaklı gelin olmuş, girdiği tüm sınavlardan başarıyla geçmiştir. Bella'nın gelişiyle hayalleri alt üst olan yalnızca Bozok Aşireti değildir. Bella'nın gelişi, başka bir düşman cephesi daha açmıştır. Ve bu cephenin kazanmak için yapmayacağı şey yoktur. Düşman Duran aşireti, öyle bir şey yapar ki, bundan sonra kimse hayatına eskisi gibi devam edemeyecektir.

08:00 - 10:00

Düğün

Urfa'dan İstanbul'a göçen altı kişilik bir ailenin büyük kentte tutunabilmek için verdikleri ekonomik savaşın öyküsü...

10:00 - 13:00

Pazar Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Pazar Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

Şaşkın Damat

Apti, zengin bir adamın evinde çalışan saf ve genç bir bahçıvandır. Ev sahibinin yeğeni Serpil'e uzaktan uzağa hayranlık duyar. Serpil ise amcasının parasının peşindedir ve kendini namuslu bir ev kızı olarak gösterir. Amca, bir gün gerçekleri fark eder ve Serpil’in Bahçıvan Apti’yle evlenmesini, aksi takdirde onu tüm mirasından yoksun bırakacağını söyler. Başka çaresi kalmayan Serpil, Apti’yle evlenir. Tatil için gittikleri Uludağ’da zengin bir iş adamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olunca işler karışır.

15:30 - 18:25

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Bereketli Topraklar

Adana'nın bereketli toprakları, yıllardır süren bir sessiz savaşın gölgesindedir. Bölgenin iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar bir zamanlar kanla çizilen sınırlarını korumak için suskunluğa gömülmüştür. Ancak bu sessizliğin bozulması an meselesidir. Bu düzene karşı dimdik duran Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve toprağın onurunu korumak için mücadele eder. Fakat Adana'ya yeni tayini çıkan idealist savcı Nevin'in gelişiyle birlikte tüm dengeler değişir. Bölgenin kendi yazılı olmayan kurallarından rahatsız olan Nevin, güçlü ailelerin kurduğu çarpık düzeni tehdit eder. Karahanlı cephesinde ise yıllardır bastırılmış bir öfke yeniden uyanır.

STAR TV Yayın Akışı

02:00 - 04:30

Tut Sözünü

Yalçın ve Bahadır, birbirine zıt karakterlere sahip olan iki yakın arkadaştır. Ancak Yalçın'ın beklenmedik ölümüyle iki dostun yolları acı bir şekilde ayrılır. Yalçın'ın deli dolu hallerini özleyen Bahadır'ın bir gün kapısı çalınıverir. Ölümüne çok üzüldüğü çılgın arkadaşı Yalçın'ın hayaletini karşısında bulur. Üstelik yalnız da değildir, yanında Bernardo adında bir İtalyan trapezci vardır. Yalçın tutmadığı bir söz yüzünden öbür tarafa geçiş yapamamış ve arafta kalmıştır. Bu sözü yerine getirebilmesi için de ona yardım edebeilecek tek kişi yakın dostu Bahadır'dır. Üç günlük zaman içerisinde Yalçın'ın sözünü yerine getirmesi şarttır, ancak bu şekilde huzur bulabilecektir.

04:30 - 05:50

Yüksek Sosyete

Yüksek sosyetenin tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Cansu, kendine yeni bir hayat kurmak için karşısına çıkan işaretleri takip etmeye başlar. Kerem ise varlıklı bir aileye hizmet ederek büyümüş, emektar bir çiftin tek oğludur. Kerem, hayallerini gerçekleştirmek için çocukluk arkadaşı Mert'le bir aylığına yer değiştirmeyi kabul eder. Cansu ve Kerem’in yolları tam da bu anda kesişir. İkisinin de gerçek kimliklerini sakladığı bir dünyada, belki de aşk tüm farkları, sınıfları, kaderi yener.

05:50 - 07:00

Hanım Köylü

Saklıköy, doğası, atmosferi ve çok güzel kızlarıyla meşhur, doğa harikası bir yerdir. Köyün kızları dünyalar güzelidir. Köyden hiç bir kızı dışarıya vermez Saklıköylüler, eğer köyün dışından biri o bölgeden bir kızla evlenmek isterse mutlaka Hanım Köylü olup, orada yaşamak zorundadır. Sımsıcak, içten bir aşk hikayesini anlatan dizi; Ferit'in ve bir çok bağrı yanık erkeğin Hanım Köylü olmasının eğlenceli, komik hikayesini ekrana getiriyor.

07:00 - 09:00

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

09:00 - 11:00

Hayat Bazen Tatlıdır

Hayat Öğretmen, özel bir lisede edebiyat öğretmenliği yapmakta, kız kardeşi Gözde ise aynı okulda öğrenim görmektedir. Eski bir mafya babası olan Cerrah'ın kardeşi Koray, Gözde'ye takıntılı bir aşk beslemektedir. Yaşanan bir dizi olay sonucu Hayat'ın işine son verilir. Hayat, kız kardeşini Koray'dan uzaklaştırmak için İstanbul'un diğer yakasındaki Gedikpaşa Anadolu Lisesi ile anlaşır. Bu okulda Müdür Şerif Bey'in meslek etiğine uymayan hareketleri ve öğrencilerin haylazlıklarıyla baş etmeye çalışır. Yeni taşındıkları evin çatlak ev sahiplerine rağmen huzur bulmaya çalışan Hayat ile kardeşini mücadele dolu günler beklemektedir.

11:00 - 12:00

Tülin Şahin ile Moda

Tülin Şahin, İspanya'nın önde gelen haute couture tasarımcısı Andrés Acosta'nın dokuzuncu yıl kutlama defilesinde baş manken olarak podyuma çıktı. Andrés Acosta'nın Türkçe Melek ismini verdiği koleksiyonun sunulduğu, Türkçe müzikler eşliğinde gerçekleşen defileden çok özel anlar ilk kez ve sadece Tülin Şahin ile Moda'da!

12:00 - 14:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe Kılıçarslan'ın hazırlayıp sunduğu Vahe ile Evdeki Mutluluk'un bu haftaki durağı, yöresel lezzetleri ve tarihi kültürel özellikleriyle ünlü olan Amasya. Amasya'nın yöresel lezzetleri, bölgeye özgü yemeklerin yapılışları ve turizm adına taşıdığı kültürel değerler ekrana taşınıyor. Program, dopdolu içeriğiyle hem şehirlerimizi hem de farklı yöresel tatları keşfetmeye devam ediyor. Ayrıca, Amasya'da oturan Münüre Hanım'ın evi baştan aşağı yenilenip dekore ediliyor.

14:00 - 15:30

Bir Şansım Olsa

Bir Şansım Olsa'nın bu hafta pazar günü yayınlanacak bölümüne, Nilüfer Hanım başvuruyor ve sekiz yıldır görüşmediği ablası Müjde Hanım'dan bir şans istediğini söylüyor. Ablasının eski nişanlısıyla kaçarak evlenen Nilüfer Hanım, hem ailesini hem de kendi hayatını yıkıma sürüklediğini itiraf ediyor ve Aslı Özkaya'dan yardım istiyor. Ablası Müjde Hanım'ın programa gelmesiyle yıllardır gizlenen gerçekler ortaya çıkıyor. Çocuklukta başlayan kıyaslamalar, yarışlar ve iki kardeşi birbirinden koparan büyük ihanet masaya yatırılıyor.

15:30 - 19:00

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Çarpıntı

Aras, ağır darp edilmiş halde Alkan Konağı'nın kapısına bırakılırken evde büyük bir panik yaşanır. Metin ve Reyhan ise Aslı'nın ortadan kaybolduğunu öğrenir. Reyhan'ın suçluluk duygusu büyürken Hülya tamamen yıkılır; Aslı'nın başına ne geldiğini bilmemek, hem Aras'ı hem de iki kadını tüketir. Bu süreçte Aslı, Serkan'ın insafına kalmıştır. Serkan, onu ıssız bir yere götürerek tehdit eder; amacı açıktır: Aslı'yı kendisiyle evlenmeye mecbur bırakmak. Aslı eve geri getirildiğinde ise konakta nefesler tutulur. Aras, ölümden döndüğü halde Aslı'nın başına gelenlerin ardından Serkan'dan intikam almak için yemin eder. Reyhan ise Halit'in kurduğu oyunun giderek kontrolden çıktığını fark eder. Tam bu noktada Halit, çok daha büyük bir hamle yaparak herkesi şoke eden teklifi ortaya koyar.

ATV Yayın Akışı

01:20 - 04:00

Kuruluş Orhan

Çetin bir imtihanın eşiğinde olduğunu bilen Orhan Bey, Kayı'da çift başlılığa asla müsaade etmemek için hem babasıyla hem de kardeşiyle sınanacağının farkındadır. Bu zor süreçte en büyük destekçisi Nilüfer Hatun'dur. Ancak ormandaki yolculukları beklenmedik bir pusuya dönüşür. İkili tam tuzağın ortasında kalmışken, Orhan Bey'in can yoldaşları Kan Turalı ve Abdurrahman yetişir.

04:00 - 06:00

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

06:00 - 07:30

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 11:30

Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam dini ile ilgili merak edilen her şeyi ayet ve hadisler ışığında açıklıyor. Hatipoğlu, dinle ilgili çok önemli bilgiler sunuyor. Programın bu haftaki konuları şöyle: Büyük günahlardan gıda sahtekarlığı nedir? İnsan sağlığıyla oynamak kul hakkına girer mi? Peygamber efendimiz dürüst olmayan tüccarlarla ilgili nelere dikkat çekmiştir?

11:30 - 14:20

Kuruluş Orhan

14:20 - 16:00

Oflu Hoca Trakya'da

Oflu Hoca, başkanlığını yaptığı Doğanspor futbol kulübüne, genç yetenek Hayati’yi transfer etmek için Lüleburgaz yollarına düşmüştür. Ancak Oflu Hoca’yı olmadık sürprizler beklemektedir Trakya’da... Lüleburgaz’a adım attığı gün, ilçedeki hapishaneden, Oflu Hoca’nın Lüleburgaz günlerini kabusa çevirecek, yüzde yüz Trakyalı bir adam tahliye olur: Haspi... Haspi, görünüş itibariyle Oflu Hoca’nın ikizi gibidir. Gelgelelim karakter olarak hiçbir ortak noktaları yoktur. Bu fiziksel benzerlik, her iki adamın da başına macera ve kahkaha yüklü belalar açacaktır.

16:00 - 19:00

Gözleri KaraDeniz

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında Konseyin olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır. Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 04:00

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

04:00 - 05:15

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

05:15 - 06:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

06:00 - 08:00

Dizi

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

10:00 - 15:45

Gazete Magazin Yaz

15:45 - 20:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

20:00 - 02:30

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam takım kaptanı belirleme oyunu oynanacak. Takım kaptanları kimler olacak? Kaptanlar takımlarına hangi yarışmacıları seçecek?