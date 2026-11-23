Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında izleyicileri yine dopdolu bir yayın akışı bekliyor. 23 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, NOW TV'de Anne Yarısı, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de ise Bayi Toplantısı filmi izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam hangi kanalda, saat kaçta ne var? İşte 23 Kasım 2026 Pazartesi TV yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

01:05 - 03:30 Gönül Dağı

03:30 - 05:20 Diriliş Ertuğrul

05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde

06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...

07:15 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:30 - 13:40 Seksenler

13:40 - 17:45 Masumlar Apartmanı

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Evlilik Güzeldir

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Güller ve Günahlar

02:45 - 05:00 Kanunun Kuvveti

05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

NOW Yayın Akışı

01:30 - 04:00 Anne Yarısı

04:00 - 05:00 Şevkat Yerimdar

05:00 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Karagül

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 11:00 İlker Karagöz İle...

11:00 - 12:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 - 15:00 Gelinler Sofrada

15:00 - 17:45 Ömür Usta

17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 23:15 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş

03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Dizi

03:00 - 04:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 - 05:30 Türk Müziği

05:30 - 06:30 Baba Ocağı

06:30 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın

08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:00 Bir Gece Masalı

05:00 - 08:00 Hercai

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı