Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında izleyicileri yine dopdolu bir yayın akışı bekliyor. 23 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, NOW TV'de Anne Yarısı, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de ise Bayi Toplantısı filmi izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam hangi kanalda, saat kaçta ne var? İşte 23 Kasım 2026 Pazartesi TV yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:05 - 03:30 Gönül Dağı
- 03:30 - 05:20 Diriliş Ertuğrul
- 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
- 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
- 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:30 - 13:40 Seksenler
- 13:40 - 17:45 Masumlar Apartmanı
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 Evlilik Güzeldir
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Güller ve Günahlar
- 02:45 - 05:00 Kanunun Kuvveti
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Uzak Şehir
NOW Yayın Akışı
- 01:30 - 04:00 Anne Yarısı
- 04:00 - 05:00 Şevkat Yerimdar
- 05:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Karagül
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 11:00 İlker Karagöz İle...
- 11:00 - 12:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 - 15:00 Gelinler Sofrada
- 15:00 - 17:45 Ömür Usta
- 17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 23:15 Anne Yarısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş
- 03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
- 06:00 - 09:00 Baba
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:00 Dizi
- 03:00 - 04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
- 04:30 - 05:30 Türk Müziği
- 05:30 - 06:30 Baba Ocağı
- 06:30 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
- 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 02:20 - 05:00 Bir Gece Masalı
- 05:00 - 08:00 Hercai
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Altı Üstü İstanbul
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
- 09:00 - 12:45 Gel Konuşalım
- 12:45 - 16:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye