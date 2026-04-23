23 Nisan Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

23 Nisan 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:45 - 02:20 Truman Show
- 02:20 - 02:50 Seksenler
- 02:50 - 05:45 Benim Adım Melek
- 05:45 - 06:40 Turgay Başyayla ile...
- 06:40 - 07:05 Bir Dönüm Noktası: 23...
- 07:05 - 08:00 Beni Böyle Sev
- 08:00 - 08:20 Anıtkabir'den Naklen Yayın
- 08:20 - 09:20 Beni Böyle Sev
- 09:20 - 09:40 Anıtkabir'den Naklen Yayın
- 09:40 - 10:30 Adını Sen Koy
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:30 Seksenler
- 14:30 - 16:00 Aslan Hürkuş: Hürjet Oyunda
- 16:00 - 18:30 23 Nisan Gala Özel
- 18:30 - 19:00 Bir Dönüm Noktası: 23 Nisan
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 21:15 Lingo Türkiye
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Uzak Şehir
- 02:30 - 05:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 - 07:00 Zalim İstanbul
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 21:45 Yüz Numaralı Adam
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:30 Kızılcık Şerbeti
- 03:30 - 06:00 Delikanlı
- 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:00 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10:00 - 12:30 Bahar
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Eyyvah Eyvah 3
STAR TV Yayın Akışı
- 01:15 - 02:50 Aramızda Kalsın
- 02:50 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 02:00 - 05:00 Ateş Kuşları
- 05:00 - 08:00 Bir Küçük Gün Işığı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
- 19:45 - 20:45 Kupa Günlüğü
- 20:45 - 22:50 Beşiktaş - Alanyaspor
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 05:30 Oynat Bakalım
- 05:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
