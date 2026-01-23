23 Ocak Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

23 Ocak 2026 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

02:20 - 04:45 Kara Ağaç Destanı

04:45 - 05:35 Seksenler

05:35 - 06:25 Turgay Başyayla ile...

06:25 - 09:15 Kalk Gidelim

09:15 - 10:30 Adını Sen Koy

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:25 Seksenler

14:25 - 17:45 Kara Ağaç Destanı

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

01:45 - 04:00 Poyraz Karayel

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Arka Sokaklar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 - 04:45 Rüya Gibi

04:45 - 07:00 Veliaht

07:00 - 09:30 Bahar

09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Sahipsizler

03:00 - 04:00 Aramızda Kalsın

04:00 - 05:30 Kaderimin Oyunu

05:30 - 07:00 Erkenci Kuş

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Erkenci Kuş

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:30 Mısır Tanrıları

ATV Yayın Akışı

00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...

01:20 - 04:00 Kuruluş Orhan

04:00 - 05:40 Bir Gece Masalı

05:40 - 07:00 Aldatmak

07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:20 Babamın Hazinesi

TV8 Yayın Akışı