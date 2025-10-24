MAGAZİN

24 Ekim Cuma 2025 reyting sonuçları açıklandı! Veliaht, Halef reyting birincisi kim? Dün en çok ne izlendi?

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. İşte 24 Ekim 2025 cuma gününün güncel reyting sonuçları...

Öznur Yaslı İkier

Dün akşam televizyon dünyasında heyecan verici anlar yaşandı. İzleyicilerin tercihlerine yansıyan yapımlar arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Spor tutkunları, Fenerbahçe'nin Stuttgart ile karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi mücadelesine büyük ilgi gösterdi. TRT 1'de yayınlanan bu karşılaşma, akşamın en yüksek reytingini almayı başardı.

Spor içeriklerinin ardından, NOW kanalında "Halef Kökllerin Çağrısı" dizisi yayınlandı. Bu yapım, izleyici kitlesini derinden etkiledi. Güçlü hikaye, izleyicilerin dikkatini çekti. Dizi, reyting listesinde ikinci sırada yer aldı. Meraklıları için tam bir gece eğlencesi sundu.

Gece saatlerinde, TRT 1'de Samsunspor ve Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi yayınlandı. Bu maç, spor dolu bir geceye damgasını vurdu. Fenerbahçe’nin karşılaşmasının devamı niteliğindeydi. İzleyicilere başka bir spor heyecanı sundu.

Show TV’de yayınlanan "Veliaht" dizisi de ilgi gördü. Gece yarısına kadar süren bu dizi, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sundu. Reytinglerde önemli bir yer kapladı.

Geçtiğimiz akşamın öne çıkan yapımları arasında "Halef Kökllerin Çağrısı (Özet)" programı da vardı. Bu özet programı, orijinal yapımın hayranları için ilgi çekici bir ön izleme sundu.

24 EKİM CUMA 2025 REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 FENERBAHCE-STUTTGART UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 19:36:03 21:53:26
2 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW 20:49:14 24:00:15
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:55 12:59:56
4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:40 18:46:05
5 SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:55:05 24:01:30
6 VELIAHT SHOW TV 21:00:02 24:17:14
7 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW 20:00:01 20:49:09
8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:51
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:03 19:52:43
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:17 19:59:56

Kaynak: TİAK

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
