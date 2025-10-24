24 Ekim Cuma 2025 reyting sonuçları açıklandı! Veliaht, Halef reyting birincisi kim? Dün en çok ne izlendi?

Dün akşam televizyon dünyasında heyecan verici anlar yaşandı. İzleyicilerin tercihlerine yansıyan yapımlar arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Spor tutkunları, Fenerbahçe'nin Stuttgart ile karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi mücadelesine büyük ilgi gösterdi. TRT 1'de yayınlanan bu karşılaşma, akşamın en yüksek reytingini almayı başardı.
Spor içeriklerinin ardından, NOW kanalında "Halef Kökllerin Çağrısı" dizisi yayınlandı. Bu yapım, izleyici kitlesini derinden etkiledi. Güçlü hikaye, izleyicilerin dikkatini çekti. Dizi, reyting listesinde ikinci sırada yer aldı. Meraklıları için tam bir gece eğlencesi sundu.
Gece saatlerinde, TRT 1'de Samsunspor ve Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesi yayınlandı. Bu maç, spor dolu bir geceye damgasını vurdu. Fenerbahçe’nin karşılaşmasının devamı niteliğindeydi. İzleyicilere başka bir spor heyecanı sundu.
Show TV’de yayınlanan "Veliaht" dizisi de ilgi gördü. Gece yarısına kadar süren bu dizi, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sundu. Reytinglerde önemli bir yer kapladı.
Geçtiğimiz akşamın öne çıkan yapımları arasında "Halef Kökllerin Çağrısı (Özet)" programı da vardı. Bu özet programı, orijinal yapımın hayranları için ilgi çekici bir ön izleme sundu.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|FENERBAHCE-STUTTGART UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI
|TRT 1
|19:36:03
|21:53:26
|2
|HALEF KOKLERIN CAGRISI
|NOW
|20:49:14
|24:00:15
|3
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|09:59:55
|12:59:56
|4
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:40
|18:46:05
|5
|SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI
|TRT 1
|21:55:05
|24:01:30
|6
|VELIAHT
|SHOW TV
|21:00:02
|24:17:14
|7
|HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET)
|NOW
|20:00:01
|20:49:09
|8
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:08
|19:59:51
|9
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:03
|19:52:43
|10
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:17
|19:59:56
Kaynak: TİAK
