24 Ekim Cuma 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

24 Ekim 2025 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:55

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

02:55 - 05:20

Taşacak Bu Deniz

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve ben kendimi vurdum der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir.

05:20 - 06:10

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

06:10 - 09:20

Kalk Gidelim

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiştir. Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali’nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

09:20 - 10:30

Adını Sen Koy

Ömer altı aylık ömrü kalan kardeşinin mutluluğu için hiç beklemediği anda mecburi bir oyunun içinde bulur kendini... Bambaşka bir dünyadan gelen Zehra ile evlenmek zorundadır. Altı aylık sözleşmeli, formalite bir evlilik yapacak, bunun için Zehra'ya istediği parayı ödeyecek, onun altı ayını satın alacaktır.

10:30 - 13:15

Alişan ile Hayata Gülümse

Alişan ile Hayata Gülümse programı, alanında uzman isimler, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlıyor. Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatıyor, önemli noktaların altını çiziyor. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşuyor. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara geliyor. Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı’dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri Alişan ile Hayata Gülümse'de yer alıyor.

13:15 - 14:30

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

14:30 - 17:45

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

17:45 - 19:00

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Taşacak Bu Deniz

Eleni, uğradığı saldırı sonrası denize düşer. Onu kurtaran Oruç, Eleni'yi Esme'nin pansiyonuna getirir. Saldırganı göremeyen Eleni, kimseye güvenemez ve yalnızca Adil'i görmek ister. Adil, Esme ve Eleni pansiyonda yeniden bir araya gelirken; Eleni'ye saldıranın kim olduğunu bulmak için harekete geçerler. Bu sırada Adil, Fadime'nin kaybolduğunu öğrenir. Zarife bir takas önerir: Araziyi geri ver, kardeşini al! Ancak bu pazarlık, Furtunalılar'ın bir kez daha Koçari adaletiyle karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Şerif Furtuna'nın beklenmedik dönüşü ise tüm dengeleri altüst eder.

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

04:00 - 07:00

Baht Oyunu

Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır. Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

07:00 - 09:00

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Hikaye, 1967 yılında, İstanbul’un eski semtlerinden birinde başlayan ve günümüze kadar sürecek olan bir zamanı dilimini içeriyor. 1960'lı yıllarda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadeleye tanık olacaksınız.

09:00 - 11:00

Neler Oluyor Hayatta

Yorumlarıyla fark yaratan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım, gündeme ve insana dair her konuya değiniyor.

11:00 - 14:00

Yaprak Dökümü

Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla'nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Darbeler ardarda gelir. Rüzgar sert esmekte, ağacın yaprakları birer birer dökülmektedir...

14:00 - 16:40

Gelinim Mutfakta

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, yine çok kazandırmaya devam ediyor. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

16:40 - 19:00

Şirinler: Kayıp Köy

Şirinler'in yeni macerasında ekip, yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Şule'nin vurduğu Ali Cevher tarafından tekrar alıkonulur. Barış ve Merve her yerde Sude'yi aramaktadır. Sude ise İdris'in elindedir. Savcı Mahmut, Cevher dosyasının hala kapanmaması nedeniyle Candan müdürden hesap soracaktır.

NOW Yayın Akışı

02:30 - 05:00

Ben Leman

Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem'le Güzelkoy'a taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarına kaldırılan kırmızı kartlar Leman'ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın farkında olmadan Leman'ın oyununun içinde bulurlar kendilerini. Leman kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır ama bir şeyi hesap edemez. Aşkı... Yani Demir'i...

05:00 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 07:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

07:30 - 08:00

İlk Bakış

Türkiye ve Dünya'dan gecenin sıcak gelişmelerini içeren haber turu ekrana geliyor.

08:00 - 10:45

İlker Karagöz İle Çalar Saat

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:45 - 12:30

Çağla ile Yeni Bir Gün

Çağla Şıkel'in sunduğu programda, sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınıyor, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılıyor. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar veriyor.

12:30 - 13:30

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

13:30 - 16:30

En Hamarat Benim

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yapıyor, evler temizlendikten sonra ise mutfakta hünerlerini sergiliyor. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlıyor, sofralar kuruyor. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.

16:30 - 19:00

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Ben Onun Annesiyim

Yıllar önce kocasını öldürmekle suçlanan Ayşe, hamile halde girdiği cezaevinde bir kız çocuğu dünyaya getirir. Hayatta tutunacak kimsesi kalmadığında, tek çare olarak bebeğini kayınvalidesi Suna Saydamel'e emanet eder. Cezaevinden çıkan Ayşe, Suna'dan gizli bir şekilde kızının nerede olduğunu öğrenir. Küçük Zeynep, yıllar önce başka bir aile tarafından evlat edinilmiş, şimdi ise babası Kemal'in yanında büyümektedir. Ayşe, Zeynep'e yaklaşmak için kimliğini gizleyerek onun bakıcısı olur. Fakat bir anne olarak duyduğu özlem ve koruma içgüdüsü, kısa sürede yerini karanlık bir kararlılığa bırakır: Kızını sonsuza kadar yanına almak için her yolu deneyecektir.

22:15 - 00:45

Ben Onun Annesiyim

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

03:00 - 06:00

Bahar

Timur'un ölümüyle dünyaları altüst olan çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordur. Bu uğurda mesleğinden bile bir süre uzak kalmayı göze almıştır. Fakat beklenmedik bir anda kendini sokak ortasında verilen bir ölüm kalım savaşının ortasında bulunca doktorluğa beklediğinden önce dönmüş olur. Hastaneye geldiğindeyse onu hiç ummadığı kötü bir sürpriz karşılar. Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur. Harun'un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.

06:00 - 08:15

Aile

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'yı çok kızdırır. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

08:15 - 10:00

Ela Rumeysa ile Bu Sabah

Türkiye'den ve dünyadan en son haberleri tarafsız bir bakış açısıyla izleyicilere aktaran program; kadın olmayı, ayakta kalmayı ve çocuk yetiştirmeyi de ele alıyor.

10:00 - 12:30

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Kuzey, Yıldız ile sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenir ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir.

12:30 - 15:00

Gelin Evi

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine büyük ödül veriliyor.

15:00 - 18:45

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor. 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor.

18:45 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Doğa ve kızının kazadan sağ salim kurtulmaları herkesi çok mutlu etmiştir. Yaşanan bu olaydan sonra Fatih karısına daha özenli yaklaşmaya başlar, bu da ikilinin ilişkisinin düzelmesini sağlar. Ömer'in sırrının ağırlığı altında ezilen Kıvılcım gittikçe daha agresif olmaya başlamıştır, ne yapacağını bilemez bir haldedir. Çimen'in hastalanma ihtimalinin ortaya çıkması zaten sinirlerinin çok zayıfladığı bir döneme gelmesi Kıvılcım'ı tetikler, artık Ömer'in sırrını taşıyamayacağına karar verir. Kıvılcım herkesi etkileyecek büyük bir adım atar.

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 03:00

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

03:00 - 05:00

Baba Ocağı

Muğlalı Halil Efe, hayatını iki oğluna adamıştır. Bir an önce oğullarının mezun olup, aileden kalma topraklarda ziraat mühendisliği yaptıkları günü görmek istemektedir. İstanbul'da ise durum hayli farklıdır. Ders kitaplarının arasında kaybolması gereken Murat ve Güven, okul yerine barlara gitmeyi tercih etmişlerdir. Gençtirler, delikanlıdırlar, başlarında kavak yelleri esmektedir. Ancak bir gün, Halil efe oğullarının İstanbul'da nasıl yaşadığını öğrenir ve harekete geçer.

05:00 - 07:00

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

07:00 - 09:30

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

09:30 - 13:30

Songül ve Uğur ile Sana Değer

Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların mimarı olmaya geliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen ikili, gençlerin hayatına dokunuyor.

13:30 - 16:15

Nur Viral ile Sen İstersen

Hayatın tam içinden gelen gerçek hikâyeler bu programda hayat bulacak. Yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacak.

16:15 - 19:00

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Şaban Oğlu Şaban

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olur. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kız kardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

22:00 - 00:30

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV Yayın Akışı

00:20 - 01:20

Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Bu haftaki programında şu konular ele alınıyor: Peygamber Efendimiz nasıl hac yapardı? Resulallah veda haccını nasıl yapmıştır? Peygamber Efendimiz veda hutbesinde nelere dikkat çekmiştir?

01:20 - 04:00

Gözleri KaraDeniz

04:00 - 06:00

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

06:00 - 07:00

Bir Gece Masalı

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları konu ediliyor.

07:00 - 08:30

Kahvaltı Haberleri

Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmelerine ve gazetelerden başlıklara yer veriliyor. Ayrıca para piyasaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili haberler de ekrana taşınıyor.

08:30 - 10:00

Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

Nihat Hatipoğlu, İslam dini ile ilgili kafa karıştıran konular hakkında yorumlar yapıyor ve vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Programda her hafta farklı bir konu ele alınıyor. Bu haftaki programda şu konular konuşuluyor: Rüyada görülenler nasıl yorumlanmalı? Rüya ile amel edilir mi? Kötü rüya gören kişi ne yapmalıdır?

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Cinayetler, kayıplar, adam kaçırma ve miras davaları gibi olaylar bu programda bütün açıklığıyla tartışılıyor ve bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Sorunlarına bir çözüm bulamayan insanlar Müge Anlı'ya başvuruyor. Programda bir hukukçu ve adli tıp uzmanı da yer alıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine yer veriliyor. Özellikle kadın sağlığı, çocuklar ve yaşlılar ile ilgili pek çok yardım kampanyasına da öncülük yapılıyor. Bu programda başlatılan Sevgi İzi kampanyası sayesinde, birçok kayıp bulundu. Ayrıca okuma yazma seferliği sayesinde birçok vatandaş okur yazar oldu.

13:00 - 14:00

Gün Ortası

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar ekrana taşınıyor. Ayrıca canlı bağlantılara ve uzman görüşlerine de yer veriliyor.

14:00 - 16:00

Gözleri KaraDeniz

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

Ayrılıklar, dargınlıklar, kayıplar, özlemler, kavuşmalar ve sevinçler... Hayata dair birçok şey bu programda... Stüdyoda ağırlanan konuklar; dertlerini, sıkıntılarını veya isteklerini paylaşıyorlar. Esra Erol, uzmanların da katılımıyla dertlere derman olmaya çalışıyor.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Aşk ve Gözyaşı

Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur. Ancak bu ihtişamın ardında paylaşılamayan duygular, konuşulmayan kırgınlıklar ve ertelenmiş yüzleşmeler birikmektedir. Günden güne büyüyen sessizlik bir zamanlar birbirlerine aşkla, adanmışlıkla ve umutla bakan iki insanı birer yabancı haline getirmiştir. Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir.

23:20 - 02:30

Aynadaki Yabancı

Defne'nin geçmişine dair sır perdesi aralanırken, Barış artık gerçeği biliyordur: Defne, Azra Karaaslan'dır. Tam itiraf etmek üzereyken Emirhan'ın yanında gördüğü tehlikeli bir yüz onu durdurur. Kalbiyle vicdanı arasında kalır; sevdiği kadına gerçeği söylemeli mi, yoksa onu korumak için saklamalı mı? Öte yandan Emirhan'ın tekinsiz olduğunu düşünen Barış, niyetini anlamak için yakın olmanın yollarını arar ve kendini ona meydan okurken bulur. Peki aralarındaki bu rekabetin kazananı kim olacaktır?

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

03:30 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

06:00 - 07:15

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

Ebru Şallı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ebru ile 8'de Sağlık' programında, uzman konuklar merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor.

09:00 - 12:15

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

12:15 - 16:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.