24 Ekim reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişti

24 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. Kanal D'de uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, Show TV'de reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, ATV'de Aşk ve Gözyaşı ve TV8'de sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıktı.

Ayrıca, Now TV'de Ben Onun Annesiyim adlı yeni dizi de ekran yolculuğuna başlarken, Star TV'de Şaban Oğlu Şaban filmi nostalji rüzgarı estirdi. Bu birbirinden farklı yapımlar arasında hangi programın reytinglerde zirveye yerleştiği ise merak konusu oldu. Peki, 24 Ekim 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirveye yerleşti?

24 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;



TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

**

Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Arka Sokaklar – Kanal D

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Esra Erol’da – ATV

Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

Show Ana Haber – Show TV

Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

AB REYTİNG SIRALAMASI



Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

Arka Sokaklar – Kanal D

Esra Erol’da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

MasterChef Türkiye – TV8

ATV Ana Haber – ATV

Show Ana Haber – Show TV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW