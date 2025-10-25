24 Ekim reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişti

24 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. Kanal D'de uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, Show TV'de reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, ATV'de Aşk ve Gözyaşı ve TV8'de sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıktı.
Ayrıca, Now TV'de Ben Onun Annesiyim adlı yeni dizi de ekran yolculuğuna başlarken, Star TV'de Şaban Oğlu Şaban filmi nostalji rüzgarı estirdi. Bu birbirinden farklı yapımlar arasında hangi programın reytinglerde zirveye yerleştiği ise merak konusu oldu. Peki, 24 Ekim 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirveye yerleşti?
24 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
**
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Arka Sokaklar – Kanal D
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Esra Erol’da – ATV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
AB REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Arka Sokaklar – Kanal D
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Okuyucu Yorumları 0 yorum