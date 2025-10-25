MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

24 Ekim reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişti

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. İşte 25 Ekim 2025 cumartesi gününün güncel reyting sonuçları...

24 Ekim reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi değişti
Öznur Yaslı İkier

24 Ekim 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. Kanal D'de uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, Show TV'de reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, ATV'de Aşk ve Gözyaşı ve TV8'de sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıktı.

Ayrıca, Now TV'de Ben Onun Annesiyim adlı yeni dizi de ekran yolculuğuna başlarken, Star TV'de Şaban Oğlu Şaban filmi nostalji rüzgarı estirdi. Bu birbirinden farklı yapımlar arasında hangi programın reytinglerde zirveye yerleştiği ise merak konusu oldu. Peki, 24 Ekim 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirveye yerleşti?

24 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
**
Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Arka Sokaklar – Kanal D

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Esra Erol’da – ATV

Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

Show Ana Haber – Show TV

Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

AB REYTİNG SIRALAMASI

Taşacak Bu Deniz – TRT 1

Kızılcık Şerbeti – Show TV

Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

Arka Sokaklar – Kanal D

Esra Erol’da – ATV

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

MasterChef Türkiye – TV8

ATV Ana Haber – ATV

Show Ana Haber – Show TV

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taşacak Bu Deniz' reytingleri alt üst etti! Zirveye yerleştiTaşacak Bu Deniz' reytingleri alt üst etti! Zirveye yerleşti
'Kalça estetiği yaptırdı' dendi! O fotoğrafı savundu sosyal medyada yorum yağdı'Kalça estetiği yaptırdı' dendi! O fotoğrafı savundu sosyal medyada yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.