24 Eylül 2025 reyting sonuçları! Eşref Rüya, Sahipsizler reyting birincisi kim?

Dün gece televizyon dünyasında dikkat çeken yapımlar reytinglerdeki sıralamaları ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. İlk sırada "Eşref Rüya" yer aldı. Kanal D’deki gösterimi ile izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Dizi, macera dolu hikayesi ve güçlü karakterleriyle izleyici sayısını artırarak geceye damgasını vurdu.

İkinci sırada "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması" TRT 1 ekranlarında yer aldı. Futbol tutkunları bu karşılaşmayı ilgiyle takip etti. Heyecan dolu anlar öne çıktı ve izleyiciler arasında büyük bir sohbet konusu oldu.

Star TV’deki "Sahipsizler" dizisi ise üçüncü sıradadır. Karakter derinlikleri ve içsel çatışmalarıyla dikkat çekti. Bu yapım izleyicileri kendine bağlamayı başardı.

24 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ESREF RUYA KANAL D 20:59:47 24:17:04 2 DINAMO ZAGREB-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:49:17 24:01:33 3 SAHIPSIZLER STAR TV 20:59:49 24:16:48 4 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:39 20:59:36 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:11 12:59:49 6 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 20:00:24 20:59:49 7 ESRA EROL'DA ATV 16:21:41 18:46:28 8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:06 20:00:01 9 ATV ANA HABER ATV 19:00:12 19:54:14 10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:52:57 24:43:59

Kaynak: TİAK