24 Eylül 2025 reyting sonuçları! Eşref Rüya, Sahipsizler reyting birincisi kim?

Dün gece televizyon dünyasında dikkat çeken yapımlar reytinglerdeki sıralamaları ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. İlk sırada "Eşref Rüya" yer aldı. Kanal D’deki gösterimi ile izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Dizi, macera dolu hikayesi ve güçlü karakterleriyle izleyici sayısını artırarak geceye damgasını vurdu.
İkinci sırada "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması" TRT 1 ekranlarında yer aldı. Futbol tutkunları bu karşılaşmayı ilgiyle takip etti. Heyecan dolu anlar öne çıktı ve izleyiciler arasında büyük bir sohbet konusu oldu.
Star TV’deki "Sahipsizler" dizisi ise üçüncü sıradadır. Karakter derinlikleri ve içsel çatışmalarıyla dikkat çekti. Bu yapım izleyicileri kendine bağlamayı başardı.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|ESREF RUYA
|KANAL D
|20:59:47
|24:17:04
|2
|DINAMO ZAGREB-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI
|TRT 1
|21:49:17
|24:01:33
|3
|SAHIPSIZLER
|STAR TV
|20:59:49
|24:16:48
|4
|ESREF RUYA (OZET)
|KANAL D
|20:00:39
|20:59:36
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:11
|12:59:49
|6
|SAHIPSIZLER (OZET)
|STAR TV
|20:00:24
|20:59:49
|7
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:41
|18:46:28
|8
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:06
|20:00:01
|9
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:12
|19:54:14
|10
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|20:52:57
|24:43:59
Kaynak: TİAK
