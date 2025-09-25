MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

24 Eylül 2025 reyting sonuçları! Eşref Rüya, Sahipsizler reyting birincisi kim?

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. İşte 25 Eylül perşembe 2025 güncel reyting sonuçları...

24 Eylül 2025 reyting sonuçları! Eşref Rüya, Sahipsizler reyting birincisi kim?
Öznur Yaslı İkier

Dün gece televizyon dünyasında dikkat çeken yapımlar reytinglerdeki sıralamaları ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. İlk sırada "Eşref Rüya" yer aldı. Kanal D’deki gösterimi ile izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Dizi, macera dolu hikayesi ve güçlü karakterleriyle izleyici sayısını artırarak geceye damgasını vurdu.

İkinci sırada "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması" TRT 1 ekranlarında yer aldı. Futbol tutkunları bu karşılaşmayı ilgiyle takip etti. Heyecan dolu anlar öne çıktı ve izleyiciler arasında büyük bir sohbet konusu oldu.

Star TV’deki "Sahipsizler" dizisi ise üçüncü sıradadır. Karakter derinlikleri ve içsel çatışmalarıyla dikkat çekti. Bu yapım izleyicileri kendine bağlamayı başardı.

24 Eylül 2025 reyting sonuçları! Eşref Rüya, Sahipsizler reyting birincisi kim? 1

24 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 ESREF RUYA KANAL D 20:59:47 24:17:04
2 DINAMO ZAGREB-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 21:49:17 24:01:33
3 SAHIPSIZLER STAR TV 20:59:49 24:16:48
4 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:39 20:59:36
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:11 12:59:49
6 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 20:00:24 20:59:49
7 ESRA EROL'DA ATV 16:21:41 18:46:28
8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:06 20:00:01
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:12 19:54:14
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:52:57 24:43:59

Kaynak: TİAK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şirketlerine kayyum atanmıştı! İstenen ceza belli oldu Şirketlerine kayyum atanmıştı! İstenen ceza belli oldu
Boğaz manzaralı lüks eviyle gündemde! İçinde yok yok...Boğaz manzaralı lüks eviyle gündemde! İçinde yok yok...

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.