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24 Haziran 2026 reyting sonuçları! Doğanın Kanunu zirvede

Güncel reyting sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Dün akşam Var Mısın Yok Musun ve Star Tv'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu ekrana geldi. Peki, en çok ne izlendi?

24 Haziran 2026 reyting sonuçları! Doğanın Kanunu zirvede
Öznur Yaslı İkier

Dün gece televizyon ekranlarında heyecanlı anlar yaşandı. İzleyicilerin tercihlerine göre belirlenen reyting sıralamasında "Doğanın Kanunu" dizisi Star TV'de zirveye ulaştı. Drama ve heyecanı başarıyla harmanlayan bu yapım, geniş bir izleyici kitlesine hitap etti. En yüksek reytingi aldı.

ATV'nin popüler programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", etkileyici bir performans sergiledi. Sabah saatlerinde başlayan bu program, geniş bir kitleye ulaştı. Gündemin sıcak konularını ele alarak izleyicilere bilgi vermeye devam etti.

Akşam saatlerinde "Var mısın Yok musun" programı heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacılar büyük ödül için kıyasıya mücadele etti. Bu yapım, çeşitli sürprizlerle doluydu.

TRT 1'deki "İsviçre-Kanada FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması", spor tutkunlarının ilgisini topladı. Futbol severler yoğun ilgi gösterdi. Bu yayının reytingi, büyük bir spor olayının canlı yayını olmasının etkisiyle arttı.

24 Haziran 2026 reyting sonuçları! Doğanın Kanunu zirvede 1

GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI:

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 DOGANIN KANUNU STAR TV 21:00:04 23:30:43
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 13:00:06
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:01 18:45:17
4 VAR MISIN YOK MUSUN ATV 20:45:51 23:43:49
5 ISVICRE-KANADA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1 21:49:48 24:07:11
6 ATV ANA HABER ATV 18:59:58 19:55:11
7 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:16 13:57:42
8 VAR MISIN YOK MUSUN OZET ATV 19:59:46 20:45:51
9 NOW ANA HABER NOW 19:00:06 20:00:02
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:34:34 24:32:53

Kaynak: TİAK

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