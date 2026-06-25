24 Haziran 2026 reyting sonuçları! Doğanın Kanunu zirvede

Dün gece televizyon ekranlarında heyecanlı anlar yaşandı. İzleyicilerin tercihlerine göre belirlenen reyting sıralamasında "Doğanın Kanunu" dizisi Star TV'de zirveye ulaştı. Drama ve heyecanı başarıyla harmanlayan bu yapım, geniş bir izleyici kitlesine hitap etti. En yüksek reytingi aldı.
ATV'nin popüler programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", etkileyici bir performans sergiledi. Sabah saatlerinde başlayan bu program, geniş bir kitleye ulaştı. Gündemin sıcak konularını ele alarak izleyicilere bilgi vermeye devam etti.
Akşam saatlerinde "Var mısın Yok musun" programı heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacılar büyük ödül için kıyasıya mücadele etti. Bu yapım, çeşitli sürprizlerle doluydu.
TRT 1'deki "İsviçre-Kanada FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması", spor tutkunlarının ilgisini topladı. Futbol severler yoğun ilgi gösterdi. Bu yayının reytingi, büyük bir spor olayının canlı yayını olmasının etkisiyle arttı.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|DOGANIN KANUNU
|STAR TV
|21:00:04
|23:30:43
|2
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:03
|13:00:06
|3
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:01
|18:45:17
|4
|VAR MISIN YOK MUSUN
|ATV
|20:45:51
|23:43:49
|5
|ISVICRE-KANADA FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI
|TRT 1
|21:49:48
|24:07:11
|6
|ATV ANA HABER
|ATV
|18:59:58
|19:55:11
|7
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|13:00:16
|13:57:42
|8
|VAR MISIN YOK MUSUN OZET
|ATV
|19:59:46
|20:45:51
|9
|NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:06
|20:00:02
|10
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|20:34:34
|24:32:53
Kaynak: TİAK
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