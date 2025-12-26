MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

25 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları! Zirvenin sahibi değişmedi

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. 25 Aralık güncel reyting sonuçları belli oldu. Zirvenin sahibi yine değişmedi.

25 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları! Zirvenin sahibi değişmedi
Öznur Yaslı İkier

Dün akşam televizyon ekranlarında birçok ilgi çekici program yayınlandı. İzleyiciler arasında hangi yapımların daha fazla ilgi gördüğü merak ediliyordu.

İlk olarak "HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI" programı dikkat çekti. Bu yapım, NOW kanalında yayınlandı. En yüksek reytingi elde etti.

25 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları! Zirvenin sahibi değişmedi 1

İkinci sırada ATV'nin popüler programı "ESRA EROL'DA" bulunuyor. Gündüz kuşağında izleyicileri ekran başına kilitledi. Birçok tartışmalı konu ve ilginç hikaye sundu. Reytinglerini bu sayede artırmayı başardı.

"HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI (ÖZET)" programı da NOW kanalında yayınlandı. Üçüncü sırada yer aldı. Önceki bölümlerde yaşananların özetlendiği bir bölüm sundu. İzleyicilerin dikkatini yeniden çekti.

"SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER", haber programları arasında rekabetin yüksek olduğu bir ortamda yayınlandı. NOW kanalında dördüncü sıraya yerleşti. Güncel olayları aktardı. İzleyicileri bilgilendirerek önemli bir rol üstlendi.

Beşinci sırada "VELIAHT" programı var. SHOW TV'de uzun süre yayınlandı. Dramalarıyla izleyicileri ekran başında tutmaya devam ediyor.

25 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları! Zirvenin sahibi değişmedi 2

Dün akşam televizyon ekranlarında yer alan bu yapımlar, rekabetçi bir ortam yarattı. İzleyiciler, hangi programların kendilerine hitap ettiğini görme fırsatı buldu. Aynı zamanda televizyon dünyasının dinamiklerini de gözlemlediler.

25 ARALIK 2025 GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW 20:50:41 23:57:13
2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:12 18:45:29
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:55 12:59:49
4 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:46
5 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW 19:59:56 20:50:36
6 VELIAHT SHOW TV 21:00:04 24:18:43
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:04 19:54:13
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:16 19:59:47
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:56:51 24:26:17
10 REGAIB GECESI TRT 1 19:45:54 21:47:55

Kaynak: TİAK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı! Dikkat çeken paylaşımUyuşturucu soruşturması fuhuşa uzandı! Dikkat çeken paylaşım
Hayal Köseoğlu ticarete atıldı: Adeti 990 TLHayal Köseoğlu ticarete atıldı: Adeti 990 TL

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.