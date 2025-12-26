25 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları! Zirvenin sahibi değişmedi

Dün akşam televizyon ekranlarında birçok ilgi çekici program yayınlandı. İzleyiciler arasında hangi yapımların daha fazla ilgi gördüğü merak ediliyordu.

İlk olarak "HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI" programı dikkat çekti. Bu yapım, NOW kanalında yayınlandı. En yüksek reytingi elde etti.

İkinci sırada ATV'nin popüler programı "ESRA EROL'DA" bulunuyor. Gündüz kuşağında izleyicileri ekran başına kilitledi. Birçok tartışmalı konu ve ilginç hikaye sundu. Reytinglerini bu sayede artırmayı başardı.

"HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI (ÖZET)" programı da NOW kanalında yayınlandı. Üçüncü sırada yer aldı. Önceki bölümlerde yaşananların özetlendiği bir bölüm sundu. İzleyicilerin dikkatini yeniden çekti.

"SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER", haber programları arasında rekabetin yüksek olduğu bir ortamda yayınlandı. NOW kanalında dördüncü sıraya yerleşti. Güncel olayları aktardı. İzleyicileri bilgilendirerek önemli bir rol üstlendi.

Beşinci sırada "VELIAHT" programı var. SHOW TV'de uzun süre yayınlandı. Dramalarıyla izleyicileri ekran başında tutmaya devam ediyor.

Dün akşam televizyon ekranlarında yer alan bu yapımlar, rekabetçi bir ortam yarattı. İzleyiciler, hangi programların kendilerine hitap ettiğini görme fırsatı buldu. Aynı zamanda televizyon dünyasının dinamiklerini de gözlemlediler.

25 ARALIK 2025 GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW 20:50:41 23:57:13 2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:12 18:45:29 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:55 12:59:49 4 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:46 5 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW 19:59:56 20:50:36 6 VELIAHT SHOW TV 21:00:04 24:18:43 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:04 19:54:13 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:16 19:59:47 9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:56:51 24:26:17 10 REGAIB GECESI TRT 1 19:45:54 21:47:55

Kaynak: TİAK