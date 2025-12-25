25 Aralık Perşembe 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın dördüncü gününde ekran başına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusuna yanıt arıyor. 25 Aralık Perşembe 2025 tarihli TV yayın akışında; sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve dikkat çeken sinema filmleri öne çıkıyor. TRT 1, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 kanallarının gün boyu ve prime time yayın listelerini sizler için derledik.
02:10 - 04:40
Kasaba Doktoru
04:40 - 05:25
Seksenler
05:25 - 06:15
Turgay Başyayla ile...
06:15 - 09:15
Kalk Gidelim
09:15 - 10:30
Adını Sen Koy
10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - 14:20
Seksenler
14:20 - 17:40
Kasaba Doktoru
17:40 - 18:55
Lingo Türkiye
18:55 - 19:00
İddiaların Aksine
19:00 - 19:45
Ana Haber
19:45 - 21:45
Regaib Gecesi
00:15 - 02:00
Uzak Şehir
02:00 - 04:00
Siyah Beyaz Aşk
04:00 - 07:00
Üç Kız Kardeş
07:00 - 09:00
Yabancı Damat
09:00 - 11:00
Neler Oluyor Hayatta
11:00 - 13:45
Yaprak Dökümü
13:45 - 16:45
Gelinim Mutfakta
16:45 - 19:00
Uzak Şehir
19:00 - 19:45
Kanal D Ana Haber
19:45 - 21:00
Regaib Gecesi Özel
02:45 - 04:30
Kızılcık Şerbeti
04:30 - 07:00
Avanak Abdi
07:00 - 09:30
Bahar
09:30 - 12:30
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 - 15:00
Gelin Evi
15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...
18:45 - 20:00
Show Ana Haber
00:15 - 02:30
Feryat
02:30 - 03:40
Hanım Köylü
03:40 - 05:00
Söz
05:00 - 07:00
Kiralık Aşk
07:00 - 09:30
Kiralık Aşk
09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - 19:00
Söz
19:00 - 20:00
Star Haber
00:20 - 02:40
Unutursam Fısılda
02:40 - 05:30
Kardeşlerim
05:30 - 08:00
Aldatmak
08:00 - 10:00
Kahvaltı Haberleri
10:00 - 13:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - 14:00
Gün Ortası
14:00 - 16:00
Mutfak Bahane
16:00 - 19:00
Esra Erol'da
19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
20:00 - 21:00
Nihat Hatipoğlu ile...
00:15 - 03:30
Zahide Yetiş'le Sence?
03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 - 07:15
Tuzak
07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - 12:30
Gel Konuşalım
12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
