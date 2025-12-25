25 Aralık Perşembe 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Haftanın dördüncü gününde ekran başına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusuna yanıt arıyor. 25 Aralık Perşembe 2025 tarihli TV yayın akışında; sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve dikkat çeken sinema filmleri öne çıkıyor. TRT 1, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 kanallarının gün boyu ve prime time yayın listelerini sizler için derledik.

TRT1 Yayın Akışı

02:10 - 04:40

Kasaba Doktoru

04:40 - 05:25

Seksenler

05:25 - 06:15

Turgay Başyayla ile...

06:15 - 09:15

Kalk Gidelim

09:15 - 10:30

Adını Sen Koy

10:30 - 13:15

Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:20

Seksenler

14:20 - 17:40

Kasaba Doktoru

17:40 - 18:55

Lingo Türkiye

18:55 - 19:00

İddiaların Aksine

19:00 - 19:45

Ana Haber

19:45 - 21:45

Regaib Gecesi

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:00

Uzak Şehir

02:00 - 04:00

Siyah Beyaz Aşk

04:00 - 07:00

Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00

Yabancı Damat

09:00 - 11:00

Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45

Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45

Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00

Uzak Şehir

19:00 - 19:45

Kanal D Ana Haber

19:45 - 21:00

Regaib Gecesi Özel

SHOW TV Yayın Akışı

02:45 - 04:30

Kızılcık Şerbeti

04:30 - 07:00

Avanak Abdi

07:00 - 09:30

Bahar

09:30 - 12:30

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00

Gelin Evi

15:00 - 18:45

Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00

Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Feryat

02:30 - 03:40

Hanım Köylü

03:40 - 05:00

Söz

05:00 - 07:00

Kiralık Aşk

07:00 - 09:30

Kiralık Aşk

09:30 - 13:30

Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 16:15

Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - 19:00

Söz

19:00 - 20:00

Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 02:40

Unutursam Fısılda

02:40 - 05:30

Kardeşlerim

05:30 - 08:00

Aldatmak

08:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00

Gün Ortası

14:00 - 16:00

Mutfak Bahane

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

20:00 - 21:00

Nihat Hatipoğlu ile...

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Zahide Yetiş'le Sence?

03:30 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 - 07:15

Tuzak

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - 12:30

Gel Konuşalım

12:30 - 16:00

Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz