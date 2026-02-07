Ateşli sahneleri dikkat çekmişti! İlk ve Son 3. sezon 2. bölümü yayınlandı

HBO Max’in en çok beğenilen ve merakla beklenen HBO Original dizisi ‘İlk ve Son’un üçüncü sezon ikinci bölümü 7 Şubat Cumartesi günü izleyicilerle buluştu. Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in başrolü paylaştığı ‘İlk ve Son’un üçüncü sezonu, Güneş ve Serkan çiftinin on yılı aşkın romantik ilişkisini ekrana getiriyor.

Ateşli sahneleriyle konuşulan diziye dair Korel isyan ederek “Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını anlamıyorum. Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikâyeye hizmet eden sahnelerdi" demişti.

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İlişkilerindeki sorunlar tırmanınca Güneş ve Serkan çift terapisine başlar. Seanslar 2017’den bugüne uzanan kesitlerle “ilk” ile “son” arasındaki farkı görünür kılar. İş ve aile baskıları, aralarındaki mesafeyi büyütmüştür. İlişkiyi ayakta tutmanın tek yolu, kaçtıkları sorularla yüzleşip, dürüst bir konuşma yapmaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

İLK VE SON OYUNCULARI

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in başrolünü paylaştığı İlk ve Son’un üçüncü sezon kadrosunda Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar ve Sennur Nogaylar ile Metin Belgin yer alıyor.



Dizinin yeni sezondaki konuk oyuncuları ise Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı, Selçuk Borak olacak.