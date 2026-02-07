MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Ateşli sahneleri dikkat çekmişti! İlk ve Son 3. sezon 2. bölümü yayınlandı

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in başrolü paylaştığı ‘İlk ve Son’un üçüncü sezonu hem konusu hem de ateşli sahneleriyle gündeme gelmişti. ‘İlk ve Son’un merakla beklenen 2. bölümü 7 Şubat'ta yayınlandı.

Ateşli sahneleri dikkat çekmişti! İlk ve Son 3. sezon 2. bölümü yayınlandı

HBO Max’in en çok beğenilen ve merakla beklenen HBO Original dizisi ‘İlk ve Son’un üçüncü sezon ikinci bölümü 7 Şubat Cumartesi günü izleyicilerle buluştu. Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in başrolü paylaştığı ‘İlk ve Son’un üçüncü sezonu, Güneş ve Serkan çiftinin on yılı aşkın romantik ilişkisini ekrana getiriyor.

Ateşli sahneleri dikkat çekmişti! İlk ve Son 3. sezon 2. bölümü yayınlandı 1

Ateşli sahneleriyle konuşulan diziye dair Korel isyan ederek “Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını anlamıyorum. Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikâyeye hizmet eden sahnelerdi" demişti.

Ateşli sahneleri dikkat çekmişti! İlk ve Son 3. sezon 2. bölümü yayınlandı 2

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İlişkilerindeki sorunlar tırmanınca Güneş ve Serkan çift terapisine başlar. Seanslar 2017’den bugüne uzanan kesitlerle “ilk” ile “son” arasındaki farkı görünür kılar. İş ve aile baskıları, aralarındaki mesafeyi büyütmüştür. İlişkiyi ayakta tutmanın tek yolu, kaçtıkları sorularla yüzleşip, dürüst bir konuşma yapmaktır.

Ateşli sahneleri dikkat çekmişti! İlk ve Son 3. sezon 2. bölümü yayınlandı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

İLK VE SON OYUNCULARI

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in başrolünü paylaştığı İlk ve Son’un üçüncü sezon kadrosunda Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar ve Sennur Nogaylar ile Metin Belgin yer alıyor.

Ateşli sahneleri dikkat çekmişti! İlk ve Son 3. sezon 2. bölümü yayınlandı 4
Dizinin yeni sezondaki konuk oyuncuları ise Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı, Selçuk Borak olacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her şeyi bırakıp çiftliğe yerleşti! Bakın orada ne yapıyorHer şeyi bırakıp çiftliğe yerleşti! Bakın orada ne yapıyor
Yeni bölümde 'tokat' bombası! Ortalık karışıyorYeni bölümde 'tokat' bombası! Ortalık karışıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Timuçin Esen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.