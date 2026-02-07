MAGAZİN

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: 6 isim tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif iskilip ve Heves Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mustafa Fidan

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı çıktı.

6 İSİM TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler;

Simge Barankoğlu
Taha Özer
Eda Alboya
Ebru Arman
Arif iskilip
Heves Güzel

ÖNCEKİ GÜN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlar kapsamında aralarında Fatma Yılmaz, Simge Barankoğlu, Taha Özer, Eda Alboya, Ebru Arman, Arif İskilip ve Heves Güzel'in yer aldığı toplam 7 kişi gözaltına alınmıştı.

HEVES HAYAL'İN EVİNDEKİ ARAMLARDA YASAKLI MADDELER ELE GEÇİRİLMİŞT

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olan şüpheli Heves Güzel'in Antalya’daki ikametinde yapılan aramalarda 69 adet “GERİCA” ibareli sentetik ecza hap ve içime hazır cigaralık olarak tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Taha Özer uyuşturucu operasyonu
