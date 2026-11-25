Hafta ortasında televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladılar. Ulusal kanalların yayın akışları belli olurken bu akşam dizi, yarışma ve film seçenekleri dikkat çekiyor. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW TV'de Yeraltı, TRT 1'de Evlilik Güzeldir izleyici karşısına çıkarken TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı yaşanacak. İşte 25 Kasım Çarşamba 2026 güncel TV yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 02:00 - 03:25 Seksenler
- 03:25 - 05:45 Masumlar Apartmanı
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:25 Seksenler
- 14:25 - 17:30 Masumlar Apartmanı
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 23:00 Evlilik Güzeldir/ TEKRAR
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar
- 03:00 - 05:30 Gelinim Mutfakta
- 05:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Örümcek Adam
NOW Yayın Akışı
- 02:30 - 04:45 Şevkat Yerimdar
- 04:45 - 06:00 Şahane Hayatım
- 06:00 - 07:15 Karagül
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 11:00 İlker Karagöz İle...
- 11:00 - 12:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 - 15:00 Gelinler Sofrada
- 15:00 - 17:45 Yeraltı
- 17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 Yeraltı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş
- 02:45 - 06:00 Muhtemel Aşk
- 06:00 - 09:00 Baba
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Sevdiğim Sensin
- 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
- 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 02:20 - 05:00 Var Mısın Yok Musun
- 05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 Var Mısın Yok Musun
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Temizlik Benim İşim
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:45 Gel Konuşalım
- 12:45 - 16:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye