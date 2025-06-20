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25 kilo verdi, yaza fit girdi! Bergüzar Korel bikinisiyle poz verdi

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel, 25 kilo vermişti. Diyet ve spor programını aksatmayan oyuncu yaza fit bir giriş yaptı. Korel'in bikinili pozları beğeni topladı.

25 kilo verdi, yaza fit girdi! Bergüzar Korel bikinisiyle poz verdi
Kubra Akalın

Bergüzar Korel Annem Ankara dizisiyle ekrana döndü ancak dizisi tutmadı. Final kararı sonrası gündelik hayatına dönen Korel yaptığı diyet sayesinde yaza fit girdi.

Yaz tatiline Marmaris'te başlayan Bergüzar Korel, bikinili paylaşımlarıyla gündem oldu.

Yaz sezonunu Marmaris'te açan Bergüzar Korel, şimdilerde yakın arkadaş grubuyla tatilde. Neşeli ve samimi paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören Korel, doğallığıyla da takdir topluyor.

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8 ay süren disiplinli diyet ve spor programıyla tam 25 kilo vererek yaz sezonuna fit bir giriş yapan Korel siyah bikinisiyle hayranlarından tam not aldı.

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SPOR VE DİYET BİR ARADA

Halit Ergenç ile 16 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, günlük rutininde 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme egzersizleri yaptı. Süt ürünleri, şeker ve glüteni beslenmesinden çıkardığını belirten Bergüzar Korel ayrıca bu süreçte diyetisyeniyle birlikte kontrollü bir şekilde ilerledi.

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Bergüzar Korel
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