25 kilo vermişti... Bergüzar Korel yine diyete başladı! Kahvaltısını paylaştı

Daha önce 25 kilo veren Bergüzar Korel yaz aylarında diyeti boşladı. Yaz bitince diyete dönen Korel kahvaltısını paylaştı. Son dönemde ünlü isimlerin kahvaltıları sosyal medyada gündeme geliyor.

Kubra Akalın

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel, 25 kilo vermişti. Diyet ve spor programını aksatmayan oyuncu yaza fit bir giriş yapmıştı.

Halit Ergenç ile 16 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali, Han, Leyla adında üç çocuk annesi olan Bergüzar Korel, günlük rutininde 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme egzersizleri yaptığını söylemişti.

Süt ürünleri, şeker ve glüteni beslenmesinden çıkardığını belirten Bergüzar Korel ayrıca bu süreçte diyetisyeniyle birlikte kontrollü bir şekilde ilerledi.

Bergüzar Korel yaz aylarında ise diyeti biraz boşladı. Yazın bitmesiyle hemen diyetisyeniyle görüşen oyuncu kahvaltısını paylaştı.

Korel "Yazın ödemini anca atıyorum" dedi.

Bergüzar Korel
