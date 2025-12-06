Serenay Sarıkaya'nın gözlükleri sosyal medyayı salladı! Fiyatı dudak uçuklattı

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya şimdi de gözlükleriyle gündem oldu.

'Yeniden iş başında' notu ile araç içerisinde kısa bir video yayınlanan Sarıkaya'nın iddialı gözlükleri dikkat çekti.

Ünlü ismin videosuna; 'Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor', 'Kaynakçı gözlüğü de olabilir' gibi yorumlar yapılırken fiyatı da ortaya çıktı.

Sarıkaya'nın gözlüklerinin 805 dolarlık fiyat etiketine sahip olduğu öğrenildi.