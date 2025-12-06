MAGAZİN

Serenay Sarıkaya'nın gözlükleri sosyal medyayı salladı! Fiyatı dudak uçuklattı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de gözlükleriyle olay oldu. Araç içerisinde kısa bir videosunu yayınlayan ünlü ismin gözlüklerinin fiyatı ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya şimdi de gözlükleriyle gündem oldu.

'Yeniden iş başında' notu ile araç içerisinde kısa bir video yayınlanan Sarıkaya'nın iddialı gözlükleri dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya nın gözlükleri sosyal medyayı salladı! Fiyatı dudak uçuklattı 1

Ünlü ismin videosuna; 'Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor', 'Kaynakçı gözlüğü de olabilir' gibi yorumlar yapılırken fiyatı da ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya nın gözlükleri sosyal medyayı salladı! Fiyatı dudak uçuklattı 2

Sarıkaya'nın gözlüklerinin 805 dolarlık fiyat etiketine sahip olduğu öğrenildi.

Serenay Sarıkaya
