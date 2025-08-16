MAGAZİN

25 kilo vermişti! Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl? Kızı Yağmur Ünal açıkladı

Türk sinemasının efsane ismi, “Sultan” lakaplı Türkan Şoray, geçtiğimiz aylarda 25 kilo vererek hayranlarını endişelendirmişti. 80 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu uzun süredir merak konusu olurken, kızı Yağmur Ünal’dan beklenen açıklama geldi.

Türk sinemasının “Sultan”ı Türkan Şoray, son aylarda verdiği 25 kilo ile hayranlarını endişelendirmişti. 80 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu uzun süredir gündemdeydi. Sonunda merak edilen soruya kızı Yağmur Ünal yanıt verdi.

TÜRKAN ŞORAY'IN HASTALIĞI

Geçtiğimiz aylarda Cushing sendromu teşhisi konulan ve ameliyat geçiren Türkan Şoray, operasyon sonrası hızla kilo vermişti. “Türkan Şoray son hali” sosyal medyada çok konuşulurken, sevenleri “Türkan Şoray sağlık durumu nasıl?” sorusuna yanıt arıyordu.

Kızı Yağmur Ünal, 2. Sayfa programında yaptığı açıklamada, “Durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür” diyerek hayranları rahatlattı.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Türkan Şoray, bugüne kadar 222 filmde rol alarak “Dünyada en çok film çeviren kadın oyuncu” unvanını kazandı. 1960’larda başladığı sinema kariyerinde dört kez Altın Portakal “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. 1991’de “Devlet Sanatçısı” unvanını alan Şoray, 2010 yılında UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi oldu.

