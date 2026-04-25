25 Nisan Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

25 Nisan 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:35 - 03:20 Seksenler

03:20 - 06:00 Benim Adım Melek

06:00 - 07:30 Yedi Numara

07:30 - 10:15 Beni Böyle Sev

10:15 - 11:55 Hayallerinin Peşinde

11:55 - 12:15 Yaşam Başka Yerde

12:15 - 14:05 Lingo Türkiye

14:05 - 17:50 Cennetin Çocukları

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Eşref Rüya

02:30 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Zalim İstanbul

07:00 - 08:30 Küçük Ağa

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:30 Beyaz'la Joker

16:30 - 19:00 Uzak Şehir

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:30 Delikanlı

03:30 - 05:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 - 06:00 Sandık Kokusu

06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 - 10:00 Arım Balım Peteğim

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 15:00 Dolap Beygiri

15:00 - 18:25 Delikanlı

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

01:20 - 02:30 Aramızda Kalsın

02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin

05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri

07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin

09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Çirkin

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

00:40 - 02:50 Aşk Tesadüfleri Sever

02:50 - 05:30 Ateş Kuşları

05:30 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 12:00 Ulan Salih

12:00 - 14:00 Çakallarla Dans 2:...

14:00 - 17:00 A.B.İ.

17:00 - 19:00 Sen Sağ Ben Selamet

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:20 Bu Mutlu Günümüzde

TV8 Yayın Akışı