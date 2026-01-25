MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

25 Ocak Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

25 Ocak Pazar 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanacak diziler, yarışmalar ve programlar netleşti.

25 Ocak Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon keyfini akşam saatlerinde ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, “Bugün TV’de ne var?” sorusuna yanıt arıyor. 25 Ocak Pazar 2026 TV yayın akışında sevilen dizilerin yeni bölümleri, popüler yarışma programları ve eğlence yapımları prime time kuşağında izleyiciyle buluşacak. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8’in güncel yayın akışı detayları…

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
  • 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:50 - 04:10 Teşkilat
  • 04:10 - 06:20 Cennetin Çocukları
  • 06:20 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
  • 08:35 - 11:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 11:45 - 13:50 Enine Boyuna
  • 13:50 - 17:30 Taşacak Bu Deniz
  • 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Eşref Rüya
  • 02:30 - 04:00 Poyraz Karayel
  • 04:00 - 05:00 Müzik Arası
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
  • 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
  • 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
  • 14:45 - 16:30 Eşref Rüya
  • 16:30 - 19:00 Güller ve Günahlar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Beyaz'la Joker

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:45 - 03:15 Haydi Tut Elimi
  • 03:15 - 05:30 Rüya Gibi
  • 05:30 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
  • 08:00 - 10:00 Keloğlan
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 15:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
  • 15:30 - 18:25 Rüya Gibi
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:30 Sahipsizler
  • 02:30 - 04:00 Aramızda Kalsın
  • 04:00 - 05:30 Kaderimin Oyunu
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Hayalet Avcıları: Öteki Dünya

ATV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:15 Ölümlü Dünya
  • 03:15 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 07:30 Aldatmak
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 16:00 A.B.İ.
  • 16:00 - 19:00 Kuruluş Orhan
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Survivor Ekstra
  • 02:30 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:15 Oynat Bakalım
  • 05:15 - 06:30 Gençlik Rüzgarı
  • 06:30 - 08:00 Dizi
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 18:00 Gazete Magazin Yaz
  • 18:00 - 20:00 Gazete Magazin Yaz

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sitem etti: "Her davranış bozukluğumu..."Sitem etti: "Her davranış bozukluğumu..."
Haldun Dormen'e son görev! Kimi ağladı kimi konuşmakta zorlandıHaldun Dormen'e son görev! Kimi ağladı kimi konuşmakta zorlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.