25 Ocak Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon keyfini akşam saatlerinde ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, “Bugün TV’de ne var?” sorusuna yanıt arıyor. 25 Ocak Pazar 2026 TV yayın akışında sevilen dizilerin yeni bölümleri, popüler yarışma programları ve eğlence yapımları prime time kuşağında izleyiciyle buluşacak. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8’in güncel yayın akışı detayları…
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 - 01:50 Pelin Çift İle Gündem...
- 01:50 - 04:10 Teşkilat
- 04:10 - 06:20 Cennetin Çocukları
- 06:20 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
- 08:35 - 11:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 11:45 - 13:50 Enine Boyuna
- 13:50 - 17:30 Taşacak Bu Deniz
- 17:30 - 19:00 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Eşref Rüya
- 02:30 - 04:00 Poyraz Karayel
- 04:00 - 05:00 Müzik Arası
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
- 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
- 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 - 16:30 Eşref Rüya
- 16:30 - 19:00 Güller ve Günahlar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Beyaz'la Joker
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:45 - 03:15 Haydi Tut Elimi
- 03:15 - 05:30 Rüya Gibi
- 05:30 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
- 08:00 - 10:00 Keloğlan
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 15:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
- 15:30 - 18:25 Rüya Gibi
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:00 - 02:30 Sahipsizler
- 02:30 - 04:00 Aramızda Kalsın
- 04:00 - 05:30 Kaderimin Oyunu
- 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
- 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:30 Hayalet Avcıları: Öteki Dünya
ATV Yayın Akışı
- 01:30 - 03:15 Ölümlü Dünya
- 03:15 - 05:30 Bir Gece Masalı
- 05:30 - 07:30 Aldatmak
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:10 Dizi TV
- 12:10 - 16:00 A.B.İ.
- 16:00 - 19:00 Kuruluş Orhan
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Survivor Ekstra
- 02:30 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:15 Oynat Bakalım
- 05:15 - 06:30 Gençlik Rüzgarı
- 06:30 - 08:00 Dizi
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 18:00 Gazete Magazin Yaz
- 18:00 - 20:00 Gazete Magazin Yaz
