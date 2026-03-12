Sıla Türkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Yeni bölümü işaret edip...

Kızılcık Şerbeti ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni projesi Doktor Başka Hayatta ile yeniden ekranlara döndü.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu ile birlikte İbrahim Çelikkol, Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani, Ferit Aktuğ, Esra Akkaya, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı ve Merve Bulut gibi birçok isim yer alıyor. Pazar akşamları yayınlanan dizi, ilk bölümüyle reyting listelerinde ikinci sıraya yerleşerek iddialı bir başlangıç yaptı.

YENİ BÖLÜM PAYLAŞIMI

Dizide dahiliye uzmanını canlandıran Sıla Türkoğlu, yeni bölüm fragmanını esprili bir notla paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Türkoğlu paylaşımında, “Pazara inş nöbet koymazlar da Doktor Başka Hayatta izleriz” ifadelerini kullandı. Mizahi paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı oyuncunun paylaşımını alıntılayarak yorum yaptı.