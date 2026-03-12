Ozan Akbaba’nın bölüm başı ücreti gündem oldu! Rakam dudak uçuklattı

Uzak Şehir dizisinde Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın bölüm başı kazancı magazin gündeminde konuşulmaya başladı. Kulislere yansıyan iddialara göre başarılı oyuncunun diziden bölüm başına 1 milyon 600 bin TL aldığı öne sürülüyor.
Öte yandan daha önce farklı bir rakam da gündeme gelmişti. Gazete Magazin’in geçtiğimiz yılın sonunda paylaştığı bilgilere göre, Ozan Akbaba’nın bölüm başı ücretinin 1 milyon 500 bin TL olduğu ifade edilmişti.
Dizinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal’ın da aynı dönemde bölüm başına 1 milyon 500 bin TL kazandığı konuşulmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum