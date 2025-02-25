25 Şubat Salı (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Now TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı bilgisi...

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı tüm Tv takipçilerinin gündeminde. Salı akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm detaylar...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show Tv'de Bahar dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv'de saat 20:00'da Kral Kaybederse dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Kanal D'de ise saat 20:00'da Uzak Şehir dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.

TRT 1 Yayın Akışı

06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.25 Hayallerinin Peşinde

07.15 Benim Güzel Ailem

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Bir Zamanlar İstanbul

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Bir Zamanlar İstanbul

02.55 Seksenler

04.05 Yerli Dizi

ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Can Borcu

03:00 Zembilli

05:50 Hercai

KANAL D Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

22:45 Piyasa

01:45 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Kuzey Güney

STAR TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

NOW TV Yayın Akışı

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.30 HUDUTSUZ SEVDA

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

23.00 KIZIL GONCALAR

01.45 HER YERDE SEN

04.30 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA

05.45 HER YERDE SEN

TV8 Yayın Akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

12:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi