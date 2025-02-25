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  4. 25 Şubat Salı (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Now TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı bilgisi...

25 Şubat Salı (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Now TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı bilgisi...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.02.2025 13:22
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Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 25 Şubat 2025 salı akşamı, ulusal kanallarda yine birbirinden farklı dizi ve programlar ekrana gelecek. Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 güncel Tv rehberine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

25 Şubat Salı (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Now TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı bilgisi...

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı tüm Tv takipçilerinin gündeminde. Salı akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm detaylar...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Show Tv'de Bahar dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv'de saat 20:00'da Kral Kaybederse dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Kanal D'de ise saat 20:00'da Uzak Şehir dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.

yayın 2

TRT 1 Yayın Akışı
06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.25 Hayallerinin Peşinde
07.15 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Bir Zamanlar İstanbul
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Bir Zamanlar İstanbul
02.55 Seksenler
04.05 Yerli Dizi

ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Can Borcu
03:00 Zembilli
05:50 Hercai

KANAL D Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
22:45 Piyasa
01:45 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Kuzey Güney

STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp

NOW TV Yayın Akışı
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 HUDUTSUZ SEVDA
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
23.00 KIZIL GONCALAR
01.45 HER YERDE SEN
04.30 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA
05.45 HER YERDE SEN

TV8 Yayın Akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
12:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi

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Gala tarzıyla olay oldu! Belden aşağısı hiç beğenilmedi Gala tarzıyla olay oldu! Belden aşağısı hiç beğenilmedi
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