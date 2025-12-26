MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

26 Aralık Cuma 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam hangi diziler var? 26 Aralık televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyor. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

26 Aralık Cuma 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

26 Aralık cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:40 - 04:10
Mehmed: Fetihler Sultanı

04:10 - 05:15
Lingo Türkiye

05:15 - 06:05
Turgay Başyayla ile...

06:05 - 09:15
Kalk Gidelim

09:15 - 10:30
Adını Sen Koy

10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:20
Seksenler

14:20 - 17:45
Kasaba Doktoru

17:45 - 19:00
Lingo Türkiye

19:00 - 19:55
Ana Haber

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 - 02:45
Kızılcık Şerbeti

02:45 - 04:30
Rüya Gibi

04:30 - 07:00
Veliaht

07:00 - 09:30
Bahar

09:30 - 12:30
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00
Gelin Evi

15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00
Show Ana Haber

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 - 03:00
Sahipsizler

03:00 - 04:30
Söz

04:30 - 07:00
Kiralık Aşk

07:00 - 09:30
Kiralık Aşk

09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - 19:00
Söz

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 21:45
Mavi Boncuk

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 - 03:00
Kuruluş Orhan

03:00 - 05:30
Kardeşlerim

05:30 - 07:00
Aldatmak

07:00 - 08:30
Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00
Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00
Gün Ortası

14:00 - 16:00
Mutfak Bahane

16:00 - 19:00
Esra Erol'da

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

20:00 - 22:00
Bebek Firarda

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 - 03:30
Zahide Yetiş'le Sence?

03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 - 07:15
Tuzak

07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - 12:30
Gel Konuşalım

12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin tanıtımında yeni dönem: Mini dizi stratejisi tanıtıldıTürkiye'nin tanıtımında yeni dönem: Mini dizi stratejisi tanıtıldı
Rektum kanseriyle savaşıyor! Ameliyatı son anda iptal edildi Rektum kanseriyle savaşıyor! Ameliyatı son anda iptal edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.