26 Aralık Cuma 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

26 Aralık cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:40 - 04:10

Mehmed: Fetihler Sultanı

04:10 - 05:15

Lingo Türkiye

05:15 - 06:05

Turgay Başyayla ile...

06:05 - 09:15

Kalk Gidelim

09:15 - 10:30

Adını Sen Koy

10:30 - 13:15

Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:20

Seksenler

14:20 - 17:45

Kasaba Doktoru

17:45 - 19:00

Lingo Türkiye

19:00 - 19:55

Ana Haber

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 - 02:45

Kızılcık Şerbeti

02:45 - 04:30

Rüya Gibi

04:30 - 07:00

Veliaht

07:00 - 09:30

Bahar

09:30 - 12:30

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00

Gelin Evi

15:00 - 18:45

Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00

Show Ana Haber

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 - 03:00

Sahipsizler

03:00 - 04:30

Söz

04:30 - 07:00

Kiralık Aşk

07:00 - 09:30

Kiralık Aşk

09:30 - 13:30

Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 16:15

Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - 19:00

Söz

19:00 - 20:00

Star Haber

20:00 - 21:45

Mavi Boncuk

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 - 03:00

Kuruluş Orhan

03:00 - 05:30

Kardeşlerim

05:30 - 07:00

Aldatmak

07:00 - 08:30

Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00

Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00

Gün Ortası

14:00 - 16:00

Mutfak Bahane

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

20:00 - 22:00

Bebek Firarda

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 - 03:30

Zahide Yetiş'le Sence?

03:30 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 - 07:15

Tuzak

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - 12:30

Gel Konuşalım

12:30 - 16:00

Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz