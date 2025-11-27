MAGAZİN

26 Kasım reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi? Kuruluş Orhan ne kadar izlendi?

26 Kasım Perşembe akşamı reytinglerde öne çıkan yapımlar merak ediliyor. Fenomen dizi Kuruluş Orhan sıralamada gerilerken Eşref Rüya ise zirveyi bırakmadı.

Kubra Akalın

Dün akşam televizyon dünyasında yaşanan rekabet, izleyicilerin favori yapımları arasında yoğun bir mücadeleye sahne oldu. Rating verileri, programların izleyiciler tarafından ne kadar beğenildiğini gösteriyor. Bu durum, hangi yapımların ilgi çektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Listenin zirvesinde "Eşref Rüya" yer alıyor. Kanal D'nin bu yapımı, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Akşamın en yüksek reytingini alarak popülaritesini bir kez daha kanıtladı. Ardından "Sahipsizler" geldi. Star TV’de yayınlanan bu dizi, izleyicilerin kalbini kazanmaya devam ediyor. İzlenme oranları ile dikkat çekiyor.

26 Kasım reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi? Kuruluş Orhan ne kadar izlendi? 1

Kanal D'nin "Eşref Rüya" özet yayını da ilgiyle karşılandı. Yapımın kaliteli içeriği ve güçlü oyuncu kadrosu etkili oldu. ATV'nin "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ise, sabah kuşağında sağlam bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı. Bu program, güncel konuları ve etkili söylemleriyle izleyicileri ekran başına çekti.

Günün ilerleyen saatlerinde, ATV'nin "Kuruluş Orhan" dizisi de yoğun ilgi gördü. Dizi, tarihi unsurları ve etkileyici hikâyesi ile dikkat çekti. Kanal 7'nin "Gelin" programı da izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı ve izleyici kitlesini genişletti.

26 Kasım reyting sonuçları: Dün en çok ne izlendi? Kuruluş Orhan ne kadar izlendi? 2

Dizi ve program dünyasında izleyicilerin beğenilerine cevap veren yapımlar ön planda duruyor. Her bir program, kendine has izleyici kitlesini oluşturarak televizyon ekranlarında yer alıyor. Böylece, reytingler üzerinden günün en çok konuşulan yapımları belirleniyor. İzleyici alışkanlıkları üzerine de önemli veriler sunuluyor. Televizyon dünyasında yaşanan bu hareketlilik, gelecekte sürprizlerle dolu olabilir.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 ESREF RUYA KANAL D 20:59:51 24:13:33
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:16 12:59:27
3 SAHIPSIZLER STAR TV 20:57:58 24:19:33
4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:02 18:45:58
5 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:01:11 20:59:40
6 KURULUS ORHAN ATV 20:44:38 24:16:45
7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:56
8 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 19:59:57 20:57:58
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:59:09
10 GELIN KANAL 7 19:30:03 21:19:21

Kaynak: TİAK

