27 Ekim Salı reytingleri... Uzak Şehir sıralamada kaçıncı? Dün en çok ne izlendi?

Son dönemde televizyon ekranlarında izleyicilerin ilgisini çeken yapımlar arasında belirgin bir rekabet var. Dün akşamın reyting raporlarına göre, “Uzak Şehir” adlı dizi zirvede yer aldı. İzleyicilerin beğenisini toplamayı başardı. Kanal D'de ekrana gelen bu yapım, dizi severler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Bir başka dikkat çeken yapım “Uzak Şehir (Özet)” oldu. Yine Kanal D'de yayınlanan bu özet bölümü, izleyicilere dizinin önemli anlarını sundu. Yüksek bir izlenme oranına ulaştı. Bu durum, dizinin hayranlarının özet bölümlere olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Günün bir diğer öne çıkan programı “Esra Erol'da”ydı. ATV ekranında izleyicilerin karşısına çıktı. Günlük sohbet ve tartışmaların yapıldığı bu program, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı ise uzun zamandır reyting sıralamasında yer alıyor. Sabah saatlerinde ATV’de ekrana gelerek önemli bir izlenme oranına ulaştı. Gündem konularını ele alması ile dikkat çekiyor.

“Cennet'in Çocukları” dizisi de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Bu yapım, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Duygusal hikaye akışı ve etkileyici oyunculuklarıyla izlenme oranlarını artırdı.

Haber bültenleri de izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Kanal D Ana Haber ve Show Ana Haber, akşam saatlerinde izleyicilere ulaştı. İyi bir reyting aldılar. ATV Ana Haber de izleyicilerini güncel bilgilerle buluşturmayı başardı.

Son olarak, “MasterChef Türkiye” programı TV8’de yer aldı. Hafif bir rekabet içinde olduğu söylenebilir. Gece yayınında izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın yemek yapımına olan ilgiyi artırdığı kesin.

Dün akşam ekranlarda yaşanan bu rekabet, izleyicilerin hangi yapımlara ilgi duyduğunu gösteriyor. Reyting verileri, izleyici tercihlerini net bir şekilde ortaya seriyor. Televizyon dünyasındaki dinamikler ise değişmiyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:54 23:56:13 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:48 20:58:57 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:34 18:46:45 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:56 12:59:56 5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:59:08 23:47:02 6 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:16 19:59:59 7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:30 8 ATV ANA HABER ATV 19:00:07 19:54:07 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:27 19:59:36 10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 21:01:56 24:36:34

Kaynak: TİAK