27 Eylül MasterChef'te Meryem Sevinç elendi, ağlayarak gitti! MasterChef Meryem kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MasterChef’te 27 Eylül akşamı elenen yarışmacı merak edildi. Eylül, Meryem, Murat Can, Hakan, Çağatay, Barış ve Aslı, MasterChef’te eleme potasından çıkmak için hünerlerini sergiledi.

27 Eylül 2025 Cumartesi günü MasterChef’ten elenen yarışmacı Meryem Sevinç oldu.

Eleme sonrası seyirciler, MasterChef Meryem kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularını merak etti.

Meryem Sevinç yarışmaya ağlayarak veda etti ve veda konuşmasında "Ailemden özür dilerim. Çok inanmışlardı bana. Buradan elenişim kötü bir aşçı olduğum anlamına gelmez ama burada olay çok farklı. Çok stres altındayız. Umudumu kaybettiğim noktada buraya başvurdum. Bu mesleğe isteyerek girmedim, bir kaza sonucu ayak bileğimi parçalayıp bu alana girdim. Sonra sevmeye başladım. Hayat şartları çok zor kadın aşçı olmak çok zor. Burası benim için bir ışıktı" dedi.

MERYEM SEVİNÇ KAÇ YAŞINDA?

Meryem Sevinç Kocaeli İzmit'ten yarışmaya katılmıştır. 23 yaşındaki Meryem Sevinç, gastronomi ve mutfağa karşı büyük bir ilgi duyuyor. Meryem, özellikle yöresel lezzetleri modern dokunuşlarla yorumlamayı çok seviyor.



İlk turda Kocaeli mutfağına ait bir yemek hazırlayan Meryem, 3 şeften evet almayı başarmıştı.