27 Kasım 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de ise Beyaz'la Joker izleyici karşısına çıkacak. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

01:00 - 03:30 Gönül Dağı

03:30 - 05:45 Masumlar Apartmanı

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 13:55 Seksenler

13:55 - 17:30 Masumlar Apartmanı

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Uzak Şehir

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

02:15 - 04:15 Şevkat Yerimdar

04:15 - 06:00 Şahane Hayatım

06:00 - 07:15 Karagül

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 11:00 İlker Karagöz İle...

11:00 - 12:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 - 15:00 Gelinler Sofrada

15:00 - 17:45 Ömür Usta

17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:45 Yeraltı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş

03:45 - 06:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Sandık Kokusu

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Tuzlu Kahve

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın

08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...

01:20 - 04:00 Altı Üstü İstanbul

04:00 - 06:00 Bir Gece Masalı

06:00 - 07:00 Hercai

07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:10 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı