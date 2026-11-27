27 Kasım 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de ise Beyaz'la Joker izleyici karşısına çıkacak. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 01:00 - 03:30 Gönül Dağı
- 03:30 - 05:45 Masumlar Apartmanı
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 13:55 Seksenler
- 13:55 - 17:30 Masumlar Apartmanı
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 Taşacak Bu Deniz
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Uzak Şehir
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker
NOW Yayın Akışı
- 02:15 - 04:15 Şevkat Yerimdar
- 04:15 - 06:00 Şahane Hayatım
- 06:00 - 07:15 Karagül
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 11:00 İlker Karagöz İle...
- 11:00 - 12:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 - 15:00 Gelinler Sofrada
- 15:00 - 17:45 Ömür Usta
- 17:45 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:45 Yeraltı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş
- 03:45 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
- 06:00 - 09:00 Baba
- 09:00 - 12:30 Sandık Kokusu
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Tuzlu Kahve
- 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:15 Aramızda Kalsın
- 08:15 - 08:30 Bugüne Başlarken
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...
- 01:20 - 04:00 Altı Üstü İstanbul
- 04:00 - 06:00 Bir Gece Masalı
- 06:00 - 07:00 Hercai
- 07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:10 Altı Üstü İstanbul
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Temizlik Benim İşim
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:45 Gel Konuşalım
- 12:45 - 16:00 Temizlik Benim İşim
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye