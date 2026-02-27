MAGAZİN

27 Şubat Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 26 Şubat 2026 cuma akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

Öznur Yaslı İkier

27 Şubat 2026 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 01:15 - 02:45 Gönül Dağı
  • 02:45 - 04:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 04:45 - 06:15 Sahur Bereketi
  • 06:15 - 07:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 07:10 - 08:50 Kalk Gidelim
  • 08:50 - 10:00 Adını Sen Koy
  • 10:00 - 10:30 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:30 - 13:20 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:20 - 14:10 Seksenler
  • 14:10 - 15:30 Vefa Sultan
  • 15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 17:45 - 19:15 Ramazan Sevinci
  • 19:15 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Arka Sokaklar
  • 02:30 - 04:15 İnci Taneleri
  • 04:15 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:15 Eşref Rüya
  • 13:15 - 14:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 17:50 Arka Sokaklar
  • 17:50 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:45 - 03:15 Bekir Köse ile Ramazan...
  • 03:15 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 08:00 Bahar
  • 08:00 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 10:45 - 12:30 Şükran Kaymak'la Ramazan...
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:00 Dizi
  • 02:00 - 03:45 Sefirin Kızı
  • 03:45 - 05:00 Ateşböceği
  • 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 09:30 - 14:15 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 14:15 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 18:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 18:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 00:00 - 02:30 Dizi

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 02:45 Kuruluş Orhan
  • 02:45 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
  • 03:45 - 06:40 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
  • 06:40 - 07:00 Zembilli
  • 07:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 18:30 Esra Erol'da
  • 18:30 - 19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:35 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:20 Kuşaklılar

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 04:15 Caner Taslaman ile...
  • 04:15 - 06:30 Caner Taslaman ile...
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Canlı Skor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
