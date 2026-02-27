MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman? Şaşırtan değişiklik

Taşacak Bu Deniz dizisinin 20. yeni bölümü heyecanla beklenirken TRT1 yayın akışında şaşırtan bir değişiklik yaşandı. Fragmanlarıyla büyük ses getiren Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün bu akşam yayın akışında yer almayışı dizi takipçilerini kızdırdı.

Öznur Yaslı İkier

Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu sorusunun yanıtı tüm dizi takipçilerinin gündeminde. Günlerdir heyecanla beklenen fenomen dizinin bu akşam TRT1 yayın akışında yer almayışı dikkat çekti. Taşacak Bu Deniz izleyicisi sosyal medyada adeta isyan etti.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı TRT1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz bu akşam yayın akışında yer almadı. Dizi saatinde bu akşam önce 'Maç Özel' programı sonra da 'Sırbistan – Türkiye basketbol maçı' ekrana gelecek.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Taşacak Bu Deniz'in heyecanla beklenen 20. yeni bölümünün yayınlanmayacak olması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dizi takipçileri 'Yeni bölümü istiyoruz', 'Lütfen bu akşam bölümü verin', 'Ne demek dizi yok maç var? Bir haftadır bekliyoruz bu ne şimdi' gibi yorumlar yapıldı.

**TRT 1'in 27 Şubat Cuma gününe ait yayın akışı şu şekilde:

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 Vefa Sultan

00.15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Esme’nin ortadan kaybolması Adil’i deliye çevirir. Adil endişeden ve panikten delirirken, Esme yirmi yıl sonra Şerif’ten kurtulmanın o eşsiz özgürlük hissini tatmakta, bir yandan da büyük savaşı için güç toplamakta ve plan yapmaktadır. Adil Esme’nin “Ramazan’da sofrasına oturacak bir Müslüman tanımadığı” için gittiğini öğrenince kahrolur ve yaylaya gidip sevdiğinin kapısına kamp kurar.

Koçari’de herkesi saran Ramazan duygusunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan da olsa oruç tutmak ister. Bu süreçteki en büyük destekçisi ve rehberi Oruç olur. Zarife ise bu ikiliyi evlendirme çabasını kararlılıkla sürdürür ama büyük bir sürprizle karşılaşır.

Şerif’in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmaya karar verirler. Ama bu kararla birlikte birbirlerinden kopmanın ne kadar zor olduğunu fark etmeye başlarlar. Eyüphan, tehlikeli bir plan yaparak İso’nun pikabının frenlerini bozar. Ancak o pikaba İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime biner. Frenleri tutmayan pikapla kaza yaparlar. Bu feci kazadan kimin sağ çıkacağı, artık sadece bir mucizeye bağlıdır.

Ulaş Tuna Astepe deniz baysal trt Taşacak Bu Deniz
