Ünlü şarkıcı Edis ülkeye döner dönmez gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında sayı giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta ifadeye çağırılan ünlü şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı verilmişti. Edis, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Edis Görgülü'nün yurt dışında olduğu öğrenilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Burak Doğan'ın haberine göre; şarkıcı Edis, uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

Yakalama kararının ardından Edis sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun" ifadelerini kullanmıştı.

