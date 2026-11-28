28 Kasım 2026 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? izleyiciyle buluşacak. Peki bugün hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi ve programlar var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:20 Teşkilat
- 02:20 - 02:45 Seksenler
- 02:45 - 05:15 Masumlar Apartmanı
- 05:15 - 06:20 Lingo Türkiye
- 06:20 - 08:35 Yedi Güzel Adam
- 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:30 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 - 14:30 Teşkilat
- 14:30 - 17:50 Evlilik Güzeldir
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
KANAL D Yayın Akışı
- 01:00 - 03:00 Kıyametten Sonra
- 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:00 Haysiyet
- 16:00 - 19:00 Daha 17
- 19:00 Kanal D Ana Haber Haftasonu
- 20:00 Güller ve Günahlar
NOW Yayın Akışı
- 01:45 - 02:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 02:30 - 03:30 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 03:30 - 04:45 Şevkat Yerimdar
- 04:45 - 06:00 Şahane Hayatım
- 06:00 - 07:30 Karagül
- 07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 12:00 Memet Özer ile Mutfakta
- 12:00 - 12:45 Kamera Arkası
- 12:45 - 16:00 Yeraltı
- 16:00 - 19:00 Ömür Usta
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 21:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:00 Kung Fu Cinayetleri
- 02:00 - 04:15 Sevdan Bir Ateş
- 04:15 - 07:00 Muhtemel Aşk
- 07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 14:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
- 14:45 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:00 Dizi
- 00:45 - 03:15 Sevdiğim Sensin
- 03:15 - 05:50 Başkalarının Hayatı
- 05:50 - 06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
- 06:15 - 08:00 Baba Ocağı
- 08:00 - 11:00 Tuzlu Kahve
- 11:00 - 14:00 Başkalarının Hayatı
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 Başkalarının Hayatı
ATV Yayın Akışı
- 01:50 - 04:00 Efsanenin Yükselişi
- 04:00 - 06:00 Bir Gece Masalı
- 06:00 - 07:30 Hercai
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 13:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 13:00 - 16:00 Var Mısın Yok Musun
- 16:00 - 19:00 Altı Üstü İstanbul
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 Kim Milyoner Olmak İster?
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Temizlik Benim İşim
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:00 Tuzak
- 07:00 - 08:00 Dizi
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:00 Gazete Magazin
- 15:00 - 18:45 MasterChef Türkiye
- 18:45 - 20:00 Survivor 2027 Seçmeler