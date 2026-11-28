28 Kasım 2026 Cumartesi TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster? izleyiciyle buluşacak. Peki bugün hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi ve programlar var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:20 Teşkilat

02:20 - 02:45 Seksenler

02:45 - 05:15 Masumlar Apartmanı

05:15 - 06:20 Lingo Türkiye

06:20 - 08:35 Yedi Güzel Adam

08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:30 Hayallerinin Peşinde

11:30 - 14:30 Teşkilat

14:30 - 17:50 Evlilik Güzeldir

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

01:00 - 03:00 Kıyametten Sonra

03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 08:30 Küçük Ağa

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:00 Haysiyet

16:00 - 19:00 Daha 17

19:00 Kanal D Ana Haber Haftasonu

20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

01:45 - 02:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

02:30 - 03:30 Ali İhsan Varol ile Kumbara

03:30 - 04:45 Şevkat Yerimdar

04:45 - 06:00 Şahane Hayatım

06:00 - 07:30 Karagül

07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 12:00 Memet Özer ile Mutfakta

12:00 - 12:45 Kamera Arkası

12:45 - 16:00 Yeraltı

16:00 - 19:00 Ömür Usta

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 21:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:00 Kung Fu Cinayetleri

02:00 - 04:15 Sevdan Bir Ateş

04:15 - 07:00 Muhtemel Aşk

07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 14:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

14:45 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Dizi

00:45 - 03:15 Sevdiğim Sensin

03:15 - 05:50 Başkalarının Hayatı

05:50 - 06:15 Fazilet Hanım ve Kızları

06:15 - 08:00 Baba Ocağı

08:00 - 11:00 Tuzlu Kahve

11:00 - 14:00 Başkalarının Hayatı

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

01:50 - 04:00 Efsanenin Yükselişi

04:00 - 06:00 Bir Gece Masalı

06:00 - 07:30 Hercai

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 13:00 Güneşin Doğduğu Yer

13:00 - 16:00 Var Mısın Yok Musun

16:00 - 19:00 Altı Üstü İstanbul

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Kim Milyoner Olmak İster?

TV8 Yayın Akışı