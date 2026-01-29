MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

28 Ocak 2026 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve bu defa şaşırttı

Televizyon ekranlarında gün boyu süren rekabetin ardından, izleyicinin tercihini ortaya koyan reyting sonuçları belli oldu. Birbirinden iddialı yapımların karşı karşıya geldiği günde hangi dizi, program ya da yayın zirveye adını yazdırdı, hangileri beklentilerin gerisinde kaldı? İşte günün reyting sonuçları...

28 Ocak 2026 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve bu defa şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Dün, televizyon ekranlarında dikkat çekici mücadeleler ve çeşitli programlarla dolu bir gün yaşandı. Reyting sıralamaları, izleyicilerin tercihlerini gösterdi.

İlk sırada Manchester City ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması var. TRT 1 ekranlarında bu önemli maç, futbolseverler ve genel izleyici kitlesi tarafından ilgiyle izlendi.

İkinci sırada Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" programı dikkat çekti. Duygu dolu hikayeleri ve sürükleyici kurgusuyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu gösterim, reytinglerde öne çıktı.

"Yeraltı" dizisi, NOW kanalında yayınlanarak izleyicilerin ilgisini çekti. Üçüncü sıraya yerleşen dizi, hikayesi ve karakter derinliğiyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

28 Ocak 2026 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve bu defa şaşırttı 1

Star TV'nin "Sahipsizler" dizisi, genç izleyici kitlesini etkiledi. Günün reyting listesinde kendine yer buldu. İşleyişi ve karakterleriyle izleyicilerin merakını diri tutmaya devam ediyor.

TV8'de yayınlanan "Survivor", yarışma programları arasında kendine sağlam bir yer edindi. Yarışmacıların mücadeleleri ve ilginç görevleriyle dikkat çekti. Program, reytinglerde önemli bir başarı elde etti.

Reyting sıralamaları, televizyon izleyicisinin tercihlerini yansıtmaya devam ediyor. Her yeni gün, yeni sürprizlerle dolu gözüküyor.

28 Ocak 2026 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve bu defa şaşırttı 2

28 OCAK 2026 GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 MANCHESTER CITY-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1 22:50:39 25:02:02
2 ESREF RUYA KANAL D 20:46:53 24:19:35
3 YERALTI NOW 20:00:05 22:41:20
4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:05 18:45:31
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:04 13:00:02
6 SAHIPSIZLER STAR TV 21:00:11 24:19:09
7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:54
8 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:33 20:46:42
9 SURVIVOR TV8 20:45:15 24:19:09
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:59:28

Kaynak: TİAK

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yatak odası sorusu gerginlik yarattı! Ünlü sunucu anlam veremedi Yatak odası sorusu gerginlik yarattı! Ünlü sunucu anlam veremedi
Moda Haftası'na damga vurdu! 'Üstü şahane altı hüsran' Moda Haftası'na damga vurdu! 'Üstü şahane altı hüsran'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.