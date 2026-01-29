28 Ocak 2026 güncel reyting sonuçları açıklandı! Zirve bu defa şaşırttı

Dün, televizyon ekranlarında dikkat çekici mücadeleler ve çeşitli programlarla dolu bir gün yaşandı. Reyting sıralamaları, izleyicilerin tercihlerini gösterdi.

İlk sırada Manchester City ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması var. TRT 1 ekranlarında bu önemli maç, futbolseverler ve genel izleyici kitlesi tarafından ilgiyle izlendi.

İkinci sırada Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" programı dikkat çekti. Duygu dolu hikayeleri ve sürükleyici kurgusuyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu gösterim, reytinglerde öne çıktı.

"Yeraltı" dizisi, NOW kanalında yayınlanarak izleyicilerin ilgisini çekti. Üçüncü sıraya yerleşen dizi, hikayesi ve karakter derinliğiyle izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

Star TV'nin "Sahipsizler" dizisi, genç izleyici kitlesini etkiledi. Günün reyting listesinde kendine yer buldu. İşleyişi ve karakterleriyle izleyicilerin merakını diri tutmaya devam ediyor.

TV8'de yayınlanan "Survivor", yarışma programları arasında kendine sağlam bir yer edindi. Yarışmacıların mücadeleleri ve ilginç görevleriyle dikkat çekti. Program, reytinglerde önemli bir başarı elde etti.

Reyting sıralamaları, televizyon izleyicisinin tercihlerini yansıtmaya devam ediyor. Her yeni gün, yeni sürprizlerle dolu gözüküyor.

28 OCAK 2026 GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 MANCHESTER CITY-GALATASARAY UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1 22:50:39 25:02:02 2 ESREF RUYA KANAL D 20:46:53 24:19:35 3 YERALTI NOW 20:00:05 22:41:20 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:05 18:45:31 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:04 13:00:02 6 SAHIPSIZLER STAR TV 21:00:11 24:19:09 7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:54 8 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:33 20:46:42 9 SURVIVOR TV8 20:45:15 24:19:09 10 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:59:28

Kaynak: TİAK