29 Ekim Çarşamba 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

29 Ekim Çarşamba 2025 TV yayın akışı belli oldu. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamalarının heyecanı sürerken, televizyon kanalları da bayrama özel içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8 ekranlarında bu akşam birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. “Bugün TV’de ne var?” diye merak edenler için 29 Ekim Çarşamba gününün detaylı yayın akışını derledik.

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 03:05

Taşacak Bu Deniz

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve ben kendimi vurdum der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir.

03:05 - 05:35

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

05:35 - 06:25

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

06:25 - 09:15

Kalk Gidelim

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiştir. Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali’nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

09:15 - 10:30

Adını Sen Koy

Ömer altı aylık ömrü kalan kardeşinin mutluluğu için hiç beklemediği anda mecburi bir oyunun içinde bulur kendini... Bambaşka bir dünyadan gelen Zehra ile evlenmek zorundadır. Altı aylık sözleşmeli, formalite bir evlilik yapacak, bunun için Zehra'ya istediği parayı ödeyecek, onun altı ayını satın alacaktır.

10:30 - 11:00

Alişan ile Hayata Gülümse

Alişan ile Hayata Gülümse programı, alanında uzman isimler, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlıyor. Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatıyor, önemli noktaların altını çiziyor. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşuyor. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara geliyor. Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı’dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri Alişan ile Hayata Gülümse'de yer alıyor.

11:00 - 11:15

Anıtkabir'den Naklen Yayın

Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir'de bir tören gerçekleştiriliyor. Resmi heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen tören, canlı yayınla ekrana getiriliyor.

11:15 - 13:30

Alişan ile Hayata Gülümse

Alişan ile Hayata Gülümse programı, alanında uzman isimler, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlıyor. Programda uzman isimler, sağlıkla ilgili merak edilenleri anlatıyor, önemli noktaların altını çiziyor. Yeşilçam'dan ve sahnelerden birbirinden ünlü isimler ile sıcak ve içten söyleşiler de programda izleyiciyle buluşuyor. Hatıralar, anekdotlar ve yaşanmış ilginç hikayeler ekranlara geliyor. Ayrıca yurdun dört bir yayınından farklı konu ve konuklar, ünlü şef Beyhan Budakçı’dan püf noktalarıyla pratik ve lezzetli yemek tarifleri Alişan ile Hayata Gülümse'de yer alıyor.

13:30 - 14:00

Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim 1923

14:00 - 16:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yıl dönümü özel bir programla kutlanıyor.

16:00 - 17:45

Kod Adı Kırlangıç

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

17:45 - 19:00

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:30

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:30 - 23:30

Taşacak Bu Deniz

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve ben kendimi vurdum der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir.

23:30 - 02:30

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 03:30

Vahşi Gelin

Bir ağa oğlu olan Temel üniversite öğrencisi olan genç ve güzel Necmiye ile evlenmek istemektedir. Necmiye bu isteği kabul etmese de ailelerinin zorlaması üzerine büyük bir otelde yapılan nişan töreni sırasında otelden kaçar. Temel ve adamları peşine düşerlerse de Necmiye’yi yakalayamazlar. Genç kız bir otele sığınır ve orada saklanır. Bu arada Temel de gazeteye ilan vermiştir. Olaylar genç kızı ödüllü bir yazarla karşılaştırır. Adı Murat olan bu genç adam yalnız yaşayan, yakışıklı ama aynı oranda da çok kaba bir insandır. Otelde çalışan bir görevli gazetede çıkan ilandaki resminden tanıyıp Temel’e haber verir. Temel otele gelir. Odaya girdiğinde Murat ile Necmiye’yi bir arada görür. Genç kızın ricası ile Temel’e sevgili olduklarını söylerler. Temel gittikten sonra Murat oteli terketmiş, kendince şımarık, kaprisli ama çaresiz olan genç kızdan kurtulmuştur. Oysa Necmiye bir fırsatını bulup, Murat’ın arabasına saklanmıştır. İkisinin arasında çok zor ve gülünç bir ilişki başlamıştır. Sanki ateşle barut bir araya gelmiştir. Ama sonunda birbirlerine gerçekten aşık olurlar. Bu arada öfkeli ve kıskanç eski nişanlı peşlerine düşmüştür.

03:30 - 05:15

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

05:15 - 07:15

Üç Kız Kardeş

Türkan, Dönüş ve Derya... Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır.

07:15 - 09:00

Kara Murat Fatih'in Fedaisi

Eflak hükümdarı Ferecious Vlad, Türk köylerine baskınlar yapmakta, Fatih’in askerlerini tuzağa düşürüp vahşice öldürmektedir. İleride Kazıklı Voyvoda namıyla anılacak olan Vlad’a haddini bildirmek üzere Fatih, Hamza Paşa’yı görevlendirir. Türk akıncılarını tuzağa düşüren Kazıklı Voyvoda akıncıların çoğunu esir alır. Ağabeyi de tutsaklar arasında olan Kara Murat efendisine ihanete zorlanır. Ve Osmanlı sarayına ajan olarak gönderilir...

09:00 - 11:00

Neler Oluyor Hayatta

Yorumlarıyla fark yaratan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım, gündeme ve insana dair her konuya değiniyor.

11:00 - 14:00

Yaprak Dökümü

Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla'nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Darbeler ardarda gelir. Rüzgar sert esmekte, ağacın yaprakları birer birer dökülmektedir...

14:00 - 16:45

Gelinim Mutfakta

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, yine çok kazandırmaya devam ediyor. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

16:45 - 19:00

Arka Sokaklar

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle İstanbul'un sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve Rüya adını verdiği kızı ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür.

NOW Yayın Akışı

00:00 - 04:15

Ben Onun Annesiyim

Yıllar önce kocasını öldürmekle suçlanan Ayşe, hamile halde girdiği cezaevinde bir kız çocuğu dünyaya getirir. Hayatta tutunacak kimsesi kalmadığında, tek çare olarak bebeğini kayınvalidesi Suna Saydamel'e emanet eder. Cezaevinden çıkan Ayşe, Suna'dan gizli bir şekilde kızının nerede olduğunu öğrenir. Küçük Zeynep, yıllar önce başka bir aile tarafından evlat edinilmiş, şimdi ise babası Kemal'in yanında büyümektedir. Ayşe, Zeynep'e yaklaşmak için kimliğini gizleyerek onun bakıcısı olur. Fakat bir anne olarak duyduğu özlem ve koruma içgüdüsü, kısa sürede yerini karanlık bir kararlılığa bırakır: Kızını sonsuza kadar yanına almak için her yolu deneyecektir.

04:15 - 05:00

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

05:00 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 07:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

07:30 - 08:00

İlk Bakış

Türkiye ve Dünya'dan gecenin sıcak gelişmelerini içeren haber turu ekrana geliyor.

08:00 - 10:45

İlker Karagöz İle Çalar Saat

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:45 - 12:30

Çağla ile Yeni Bir Gün

Çağla Şıkel'in sunduğu programda, sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınıyor, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılıyor. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar veriyor.

12:30 - 13:30

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

13:30 - 16:30

En Hamarat Benim

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yapıyor, evler temizlendikten sonra ise mutfakta hünerlerini sergiliyor. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlıyor, sofralar kuruyor. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.

16:30 - 19:00

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

22:30 - 01:15

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

03:00 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 08:15

Vurun Kahpeye

Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci düşman kuvvetlerine karşı çıktığı halde, bir iftira sonucu padişah yanlılarınca linç edilen öğretmen Aliye'nin dramı...

08:15 - 10:00

Ela Rumeysa ile Bu Sabah

Türkiye'den ve dünyadan en son haberleri tarafsız bir bakış açısıyla izleyicilere aktaran program; kadın olmayı, ayakta kalmayı ve çocuk yetiştirmeyi de ele alıyor.

10:00 - 12:30

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Kuzey, Yıldız ile sözlenip üniversite okumaya İstanbul’a gittiğinde başka bir kadına aşık olup evlenir ama Yıldız’a yaşattığını tam yirmi sene sonra yaşamış, terk edilmiş; üstelik dolandırılıp sıfır noktasına gelmiştir. Kuzey, yıllar önce binbir umutla geldiği ve hayallerini, en güzel günlerini yaşadığı şehri, üç kızıyla birlikte terk edip memleketine dönmeye karar verir. Ama Yıldız, onu geldiği yere göndermeye, onu döndüğüne pişman etmeye yeminlidir.

12:30 - 15:00

Gelin Evi

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine büyük ödül veriliyor.

15:00 - 18:45

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

Yıllarca Türkiye siyasetinin nabzını tutan ödül rekortmeni Didem Arslan Yılmaz artık halkın nabzını tutuyor, insanların yaşamına dokunuyor. Faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelen ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor. 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'yle birçok sosyal sorumluluk projesi hayat buluyor. Kadın, erkek, çocuk demeden ihtiyaç sahibi herkese yönelik projeler vatandaşlardan gelen desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sesini duyurmak isteyen tüm dernek ve kurumlar da bu programda kendine yer buluyor.

18:45 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

Bir Cumhuriyet Şarkısı

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir dönüşüm sürecine girdiği 1930'lar Türkiye'sinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki kültür ve sanat devriminin ele alındığı bu etkileyici hikaye, ülkenin modernleşme yolundaki cesur adımlarını ve dönemin ruhunu hem gururla hem de derin bir duygusallıkla gözler önüne seriyor.

22:45 - 01:15

Bir Cumhuriyet Şarkısı

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü bir dönüşüm sürecine girdiği 1930'lar Türkiye'sinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki kültür ve sanat devriminin ele alındığı bu etkileyici hikaye, ülkenin modernleşme yolundaki cesur adımlarını ve dönemin ruhunu hem gururla hem de derin bir duygusallıkla gözler önüne seriyor.

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

03:30 - 05:00

Hanım Köylü

Saklıköy, doğası, atmosferi ve çok güzel kızlarıyla meşhur, doğa harikası bir yerdir. Köyün kızları dünyalar güzelidir. Köyden hiç bir kızı dışarıya vermez Saklıköylüler, eğer köyün dışından biri o bölgeden bir kızla evlenmek isterse mutlaka Hanım Köylü olup, orada yaşamak zorundadır. Sımsıcak, içten bir aşk hikayesini anlatan dizi; Ferit'in ve bir çok bağrı yanık erkeğin Hanım Köylü olmasının eğlenceli, komik hikayesini ekrana getiriyor.

05:00 - 07:00

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

07:00 - 09:30

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

09:30 - 13:30

Songül ve Uğur ile Sana Değer

Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların mimarı olmaya geliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen ikili, gençlerin hayatına dokunuyor.

13:30 - 16:15

Nur Viral ile Sen İstersen

Hayatın tam içinden gelen gerçek hikâyeler bu programda hayat bulacak. Yıllardır saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, yarım kalan hikâyeler tamamlanacak, kırılan kalpler onarılacak. Yüzleşmeler, sadece kişiler arasında değil, insanın kendi kalbiyle de yaşanacak. Geçmişin yüklerinden arınmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkes bu ekranda kendi yolculuğunu bulacak.

16:15 - 19:00

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Sahipsizler

Kevi'nin ölümüyle dengeler altüst olur. Devran, Mardin'den gelen ağaların desteğiyle aşiret lideri konumuna yükselir. Ancak bu zafer kısa sürer; gizemli bir mesajla Kevi'nin torunu Hazar'ın intikam için yola çıktığı haberi herkesi tedirgin eder.

ATV Yayın Akışı

00:20 - 03:00

Aynadaki Yabancı

Azra Karaaslan olduğunu hatırlayan Defne, karakolda girdiği parmak izi tespitinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır fakat evladı uğruna bir kez daha büyük bir fedakarlığa imza atar ve kimliğini gizlemeyi başarır. Ancak bu bile onu kurtaramaz; hırsızlık suçlamasıyla savcılığa sevk edilecektir. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda, Defne'yi hapisten sürpriz bir isim kurtarır. Fakat bu kurtuluşun bedeli akıl almazdır. Oğluna Azra'yı unutturmak isteyen Hanzade, ondan Emirhan'ı kendisine aşık etmesini ister. Bu teklif karşısında köşeye sıkışan Defne'nin o gece evden neden kaçtığını ve neler olduğunu bir an önce hatırlaması gerekiyordur.

03:00 - 05:30

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

05:30 - 08:00

Bir Gece Masalı

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları konu ediliyor.

08:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmelerine ve gazetelerden başlıklara yer veriliyor. Ayrıca para piyasaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili haberler de ekrana taşınıyor.

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Cinayetler, kayıplar, adam kaçırma ve miras davaları gibi olaylar bu programda bütün açıklığıyla tartışılıyor ve bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Sorunlarına bir çözüm bulamayan insanlar Müge Anlı'ya başvuruyor. Programda bir hukukçu ve adli tıp uzmanı da yer alıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine yer veriliyor. Özellikle kadın sağlığı, çocuklar ve yaşlılar ile ilgili pek çok yardım kampanyasına da öncülük yapılıyor. Bu programda başlatılan Sevgi İzi kampanyası sayesinde, birçok kayıp bulundu. Ayrıca okuma yazma seferliği sayesinde birçok vatandaş okur yazar oldu.

13:00 - 14:00

Gün Ortası

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar ekrana taşınıyor. Ayrıca canlı bağlantılara ve uzman görüşlerine de yer veriliyor.

14:00 - 16:00

Gözleri KaraDeniz

Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler.

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

Ayrılıklar, dargınlıklar, kayıplar, özlemler, kavuşmalar ve sevinçler... Hayata dair birçok şey bu programda... Stüdyoda ağırlanan konuklar; dertlerini, sıkıntılarını veya isteklerini paylaşıyorlar. Esra Erol, uzmanların da katılımıyla dertlere derman olmaya çalışıyor.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Kuruluş Orhan

Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır? Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey, ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahinşah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır?

22:30 - 01:30

Kuruluş Orhan

Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır? Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey, ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahinşah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır?

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

03:30 - 06:00

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

06:00 - 07:15

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

Ebru Şallı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ebru ile 8'de Sağlık' programında, uzman konuklar merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor.

09:00 - 13:15

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

13:15 - 16:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.