29 Haziran Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu keyifle tamamlamak isteyenler için televizyon kanalları yine dolu dolu bir yayın akışı sunuyor. 29 Haziran Pazar akşamı yayın akışını buradan inceleyebilirsiniz.

TRT1 Yayın Akışı

01:15 - 02:50

Tutunamayanlar

Hayatı boyunca hiç çalışmamış, çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde tanıştığı İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir. İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün, tutucu ve vizyonu olmayan ilham perisi İlhan'la karşılaşır. Böylece, ilham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısızlıkla sonuçlanacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

02:50 - 05:35

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

05:35 - 06:20

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

06:20 - 08:35

Beni Böyle Sev

Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuğu olmasına rağmen mütevazı bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatına yön veren aşırı ilgisi ile yetişmiştir. Babası ise onun bir an önce okulunu bitirip şirketin başına geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoğraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayşem, Trabzon'dan İstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaşam enerjisi yüksek bir kızdır. Memleketinde köftecilik yapan babası Nail'den ilk kez ayrılmıştır. Ayşem, İstanbul'da amcası İlyas'ın yanında yaşarken yengesinin kendisini istemediğini öğrenince evden ayrılır. Ömer'le yolları da bu zor zamanlarında kesişir.

08:35 - 11:45

Alparslan: Büyük Selçuklu

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür.

11:45 - 13:00

Enine Boyuna

Türkiye ve dünya gündemine yüzeysel değil, derinlikli bir bakış... Zamanın ruhunu yakalayan gerçek analizler... Olayların arka planına ışık tutan entelektüel yaklaşımlar... Türkiye ve Dünya gündemi yeni konu ve konuklarla Enine Boyuna'da masaya yatırılıyor.

13:00 - 14:40

Ayı ve İnsan

Türkiye'de yaşayan tek ayı türü olan boz ayının tanıtıldığı belgeselde, ayılar ve insanlar arasında yaşanan çatışmaya yer veriliyor. Bu sorunun çözümü için yürütülen bilimsel çalışmalar ekrana taşınıyor. İzleyicilere, Batı ve Doğu Karadeniz insanının renkli anlatımıyla ayı öyküleri aktarılıyor. Belgeselde, ilginç karşılaşmalar, ayının insana saldırdığı olaylar ve ayıların verdiği zararlarla ilgili şikayetler yer alıyor. Bu öykülerin başrolünde olan ayılar ise, kendi yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Belgeselin bilimsel danışmanlığını üstlenen Doğa Derneği'nin amacı, sorunun çözümsüz olmadığını göstermek...

14:40 - 18:00

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

18:00 - 19:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:00 - 21:00

PSG-Inter Miami

PSG ile Inter Miami arasında oynanan maç, ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

21:00 - 23:00

Sessiz Saat

Boston’da görev yapan bir dedektif, sahada yaşadığı bir kaza sonrası ciddi işitme kaybı yaşar. Tam da bu sırada, polis departmanı sessiz bir tanığın tek görgü şahidi olduğu bir cinayeti çözmek zorundadır. İşitme engelli tanığın tercümanlığını üstlenen dedektif, hem iletişimi sağlar hem de olayı aydınlatmaya çalışır. Ancak kısa sürede, tanığı susturmak için her yolu deneyen rüşvetçi polislerden oluşan karanlık bir ekibin varlığını keşfeder ve kendi meslektaşlarına karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

23:00 - 01:15

Flamengo-Bayern Münih

FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 03:45

Yargı

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

03:45 - 04:45

Müzik Arası

Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.

04:45 - 07:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

07:00 - 08:30

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 12:45

Magazin D Pazar

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

12:45 - 13:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

Renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık oluyor. Yaşam alanlarını çok merak ettiğimiz magazin dünyasının en sevilen isimlerinin evdeki yaşantılarına, mutfaklarına, salonlarına, giyinme odalarına konuk olmaya hazır mısınız?

13:45 - 14:40

Arda ile Omuz Omuza

Ünlü isimler, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarının gözler önüne seriyor.

14:40 - 16:45

Password

Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın konuğu başarılı oyuncu ve son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay.

16:45 - 17:15

Arka Sokaklar

Ayşecan'ı koz olarak kullanan Cevher ekibe zarar vermek istemektedir. Ama işler düşündüğü gibi gitmeyince planını değiştirir. Adnan Baki üzerinden önce Gökçe'ye sonra da Selin'e ulaşacaktır. Acılı anne Selin kızı söz konusu olduğunda Mesut'u bile gözü görmeyecek duruma gelecektir.

17:15 - 18:00

99. Gazi Koşusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşatmak amacıyla 1927 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Gazi Koşusu, 99'uncu kez start almaya hazırlanıyor.

18:00 - 19:00

Haliç Koşusu

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, ikinci bölümünde rotasını Mısır, Rusya ve Kolombiya'ya çeviriyor.

21:45 - 23:45

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, ikinci bölümünde rotasını Mısır, Rusya ve Kolombiya'ya çeviriyor.

23:45 - 03:00

Uçuş Planı

Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kyle Pratt, yanında küçük kızı Julie'yle beraber Berlin'den ABD'ye doğru yola çıkar. Sessiz sakin başlayan yolculuğun bir noktasında uyukalan Kyle, küçük kızının ortadan kaybolduğunu fark eder. Telaşlanır ve çevresindekiler ile mürettebattan yardım ister. Ancak uçaktaki kimse kızın varlığını bile hatırlamaz ve Kyle'ın akıl sağlığından şüphe etmeye başlarlar. Bunun üzerine Kyle annelik içgüdülerine dinleyerek uçağı birbirine katar.

NOW Yayın Akışı

00:30 - 02:45

Aşk Mantık İntikam

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.

02:45 - 04:15

Adım Farah

Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır. Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Tahir bu düşün yok olmaması için mücadele verir.

04:15 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 12:45

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

12:45 - 15:45

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

15:45 - 19:00

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:15

Üçlü Pürüz

Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih ve Eda, bankacı olan arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memuru olmasını ve Adana'ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister. Adana yolculuğunda Serhat'a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan ve Utku'da eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

22:15 - 01:15

Çift Kişilik Oda

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SHOW TV Yayın Akışı

01:45 - 04:00

Kayıp İnci

İdealist bir gazeteci olan Cemal, yaptığı bir haber nedeniyle çalıştığı gazeteden kovulur. Elinde çayı ve simidiyle başı boş gezinirken parkta çok güzel bir genç kızla karşılaşır. Bu sessiz ve tuhaf kız aniden bayılır. Hastanede kızın açlıktan bayıldığını öğrenen Cemal, ona yardım etmeye karar verir. Kız İstanbul’a birkaç gün önce gelmiş, otobüsten iner inmez her şeyini çaldırmış, açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüştür. Genç kız kendisini büyütenlerin gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş, üvey annesi ölmeden önce ona bazı ipuçları vererek gerçek ailesinin İstanbul’da yaşadığını söylemiştir. Cemal tüm araştırmalarına rağmen kızın geçmişi hakkında bir ipucu bulamaz.

04:00 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 08:00

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Kirli geçmişini ardında bırakmaya karar verip itirafçı olan ve polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusuyla atandığı Karabayır Lisesi’nde taşları yerinden oynatacak! Sadi Payaslı gibi kendilerini hiç beklemedikleri bir anda Karabayır Lisesi’nde bulan hayatının baharındaki beş genç Mert, Zülfikar, Can, Melek ve Aylin’in hayatı ise okulun yeni coğrafya öğretmeniyle tanıştıklarında tümüyle değişecek. Karabayır Lisesin'de gençlere doğru yolu gösterebilmek için mücadele eden Yeliz Hoca, Sadi Payaslı ve ıslahevinden gönderilen beş gencin gelişiyle lisenin iyice karışması üzerine durumu kontrol altında tutmak için elinden geleni yapacak.

08:00 - 10:00

İstasyon

Bir kabadayı için ünlü bir şarkıcıyı kaçıran adam, bir süre sonra bu inatçı kadına ilgi duymaya başlar. Kadının bütün kaçma planları suya düşer ve o da bu garip adamla anlaşmanın, inatlaşmaktan daha iyi olacağına inanır. Eğlenceli bir aşk hikayesi...

10:00 - 13:00

Pazar Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Pazar Sürprizi'nde...

13:00 - 15:00

İnatçı

Bayram köyün en inatçı kişisi diye tanınmaktadır. Karşı köyden bir kıza aşıktır ve sürekli Zeynep’i istesin diye annesini gönderir. Her seferinde de reddedilir. Bu sırada köye şehirden birtakım zengin adamlar gelir ve köy arazisini kullanıp fabrika sahasına döndürmek istediklerini, bunun içinde köylülerin arsalarını onlara satmaları gerektiğini söylerler. Köylüleri ikna etmek için ellerinden geleni yaparlar fakat Bayram’ı kandırmakta oldukça zorlanacaklardır.

15:00 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Şark Bülbülü

Şaban, sözlüsü Hatice ile evlenme hayalleri kurmaktadır. Ona bir an önce kavuşabilmek için istenilen başlık parasını biriktirmek zorundadır. Ancak köyün yeni ağası Şaban'ın sözlüsüne göz koyar. Kızın babasına ve köylüye baskı yapmaya başlar. Şaban sözlüsünden vazgeçmeyince de başlık parası yükseltilir. Şaban için artık son bir çare kalmıştır, o da İstanbul'a gidip gerekli parayı biriktirmek...

22:00 - 23:45

Güler Misin Ağlar Mısın?

Zengin bir iş adamı olan Cemal Bey, daha fazla para kazanmak amacıyla inşaatlarında çalışan Rasim Usta’nın kirada oturduğu evini yıkmaya karar verir. Kendi otelinde çalışan Metin’i o araziye kuracağı mini golf sahasına müdür yapacaktır. Bu habere çok sevinen Metin, artık evlilik için hazır olduğuna inanarak Rasim Usta’dan, kızıyla evlenmek için onay alır. Ancak evin yıkılacağı haberiyle mutlulukları gölgelenir. Metin’in sevinci yarım kalmıştır. Açıkta kalan aile, başlarını sokacak bir yer bulamaz. Kasabayı terk etmeye karar verdikleri anda Zeki ile Metin’in aklına gelen çılgın fikirle şanslarını bir kez daha denemeye karar verirler.

23:45 - 02:00

Şark Bülbülü

Şaban, sözlüsü Hatice ile evlenme hayalleri kurmaktadır. Ona bir an önce kavuşabilmek için istenilen başlık parasını biriktirmek zorundadır. Ancak köyün yeni ağası Şaban'ın sözlüsüne göz koyar. Kızın babasına ve köylüye baskı yapmaya başlar. Şaban sözlüsünden vazgeçmeyince de başlık parası yükseltilir. Şaban için artık son bir çare kalmıştır, o da İstanbul'a gidip gerekli parayı biriktirmek...

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:00

Suikastçi

FBI ajanı Jack Crawford, ortağının Asya yeraltı dünyasının en vahşi suikastçilerinden biri tarafından öldürülmesinin intikamını almaya yemin eder. Fakat karşısındaki adam hiç de yabana atılacak biri değildir. Jack'in tüm çabalarına rağmen kötü şöhretli Rogue, izini kaybettirir ve üç yıl boyunca ortadan kaybolur. Üç yıl sonra ise çok daha büyük bir kapışmanın arifesinde yeniden ortaya çıkacaktır. Çin mafya lideri Chang ve Japon Yakuza patronu Shiro arasında kanlı bir savaş başlamak üzere iken tam bu çatışmanın ortasında Rogue'un kaybolan izi yeniden ortaya çıkar. İntikam yeminini üç yıl boyunca canlı tutmuş olan Jack ise bu fırsatı kaçırmayacaktır.

02:00 - 04:00

Kaderimin Oyunu

Genç yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle altüst olur. Amasya’dan İstanbul’a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya’dan İstanbul’a dönmekte olan Mahir’le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

04:00 - 05:00

Türk Müziği

Sevilen sanatçıların sesinden Türk müziği eserleri ekrana geliyor.

05:00 - 07:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

07:00 - 09:00

İki Aile

Oğuz 45 yaşında iyi para kazanan bir reklamcıdır. Karısı öldükten sonra üç kızına hem annelik hem de babalık yapmıştır. Her şey Oğuz'un eskiden babaannesine ait olan ve çocukluğunun geçmiş olduğu iki katlı evi satın alması ile başlar. Eda 35 yaşında, kendisini sekreteriyle aldatan başbelası kocasından boşanmış, 2 çocuklu bir kadındır. O da tıpkı Oğuz gibi yeni bir hayata yeni bir evde başlamanın hayallerini kurmaktadır. Ferit 27 yaşında Adanalı zengin ailenin hayta oğlu. Kumar borcu yüzünden babasına ait köşkü sahte vekaletle satışa çıkartır. Eda ve Oğuz'a ayrı ayrı evi satar ve ortalık karışır...

09:00 - 10:00

Hanım Köylü

Saklıköy, doğası, atmosferi ve çok güzel kızlarıyla meşhur, doğa harikası bir yerdir. Köyün kızları dünyalar güzelidir. Köyden hiç bir kızı dışarıya vermez Saklıköylüler, eğer köyün dışından biri o bölgeden bir kızla evlenmek isterse mutlaka Hanım Köylü olup, orada yaşamak zorundadır. Sımsıcak, içten bir aşk hikayesini anlatan dizi; Ferit'in ve bir çok bağrı yanık erkeğin Hanım Köylü olmasının eğlenceli, komik hikayesini ekrana getiriyor.

10:00 - 12:00

Ateşböceği

Başarılı bir avukat olan Barış Buka, hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez'le kesişir. Hayatta keşfedilecek hiçbir şey kalmadığına inanan Barış'ın, ateşböceği misali parıldayan Aslı'yla başlayan macerası ona bilmediği bir dünyanın kapılarını aralar.

12:00 - 14:20

Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe, Türkiye’nin her yerinden gelen başvuruları değerlendiriyor ve evleri yenilemeye devam ediyor. Vahe Kılıçarslan, her hafta, ülkemizin farklı bir iline gidip, şehrin tarihi kültürel özeliklerini, yöresel lezzetlerini tanıtıyor ve o ilde bir ailenin evini baştan aşağı yeniliyor.

14:20 - 16:15

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

16:15 - 19:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Sen Kiminle Dans Ediyorsun

Anne ve babasını kaybeden, intiharı düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

22:30 - 01:00

Sen Kiminle Dans Ediyorsun

Anne ve babasını kaybeden, intiharı düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.

ATV Yayın Akışı

00:40 - 02:30

Canavar

Karısını kaybeden Nate, kızları Meredith ve Norah ile birlikte, onunla tanıştığı Güney Afrika'ya gider. Vahşi hayat biyoloğu olan eski aile dostları Martin'in yönettiği doğal hayat alanına gittikleri sırada, avcılardan kaçan kana susamış bir aslanın peşlerine düşmesiyle gezileri kabusa dönüşür. Nate ve kızları, aslandan kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girişirler.

02:30 - 05:00

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

05:00 - 07:30

Bir Küçük Gün Işığı

On yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır. Genç kadının yeni yaşamındaki yolu zengin iş adamı Fırat ile kesiştiğinde ise her şey daha da karmaşık bir hal alır.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 11:20

Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam dini ile ilgili merak edilen her şeyi ayet ve hadisler ışığında açıklıyor. Hatipoğlu, dinle ilgili çok önemli bilgiler sunuyor. Programın bu haftaki konuları şöyle: Ahlaklı olmanın faziletleri nelerdir? Kötü ahlak kişiye nasıl zarar verir? Peygamber Efendimiz niçin ''ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim'' buyurmuştur?

11:20 - 14:00

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın ikinci bölümünün yarışmacı koltuğunda kazandıkları 1 Milyon TL ile yarışmaya devam eden Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler var. Önlerinde beş sorusu bulunan ikili sorulara doğru yanıtları vererek 3 Milyon 500 Bin daha kazanabilirler. Verdikleri yanıtlarla yolun sonuna kadar devam edebilecekler mi? Üçüncü bölümün diğer yarışmacıları ise oyuncu ve senarist Şafak Sezer ile şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş... Birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak, yoksa güven mi?

14:00 - 16:00

Maide'nin Altın Günü

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri ve eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

16:00 - 19:00

Aile Saadeti

Üç aile Saadet Hanım'ın konağında yaşamaya başlar, konakta kaos hakimdir. Emin eski çalıştığı atölyeye gidip iş ister. Gönül Hemşire'nin eski nişanlısı Sinan peşindedir, onu alıp Bursa'ya geri dönmek ister. Sinan'ın Gönül Hemşire'yi zorladığını fark eden Murat, onunla karşı karşıya gelir. Tekin konağı alabilmek için avukatlarıyla toplantılar yapar. Konağı hukuk yoluyla alamayacağını fark edince Hakkı'ya ulaşır, yüklü miktarda para vererek konağı varislerden satın almasını söyler.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 02:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

02:30 - 05:00

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

05:00 - 08:00

Dizi

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 12:45

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

12:45 - 14:45

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

14:45 - 20:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.