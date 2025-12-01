3 ayda 16 kilo verdi! Zara'nın cesur tarzına yorum yağdı

Şarkıcı Zara, son dönemde verdiği kilolar ve değişen görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hem sahne tarzı hem de fit görünümüyle dikkat çeken ünlü sanatçı, kilo verme sürecine dair paylaştığı açıklamalarla da gündem yaratmaya devam ediyor.

49 yaşındaki Zara, geçtiğimiz aylarda uyguladığı diyeti ayrıntılarıyla anlatarak nasıl zayıfladığını açıklamıştı. Kas kaybetmeden yağ yakmaya odaklandığını belirten Zara; zayıflama iğnesi kullanmadığını da söylemişti.

“Günde tek öğün beslendim. Protein ve sebze ağırlıklı bir diyet uyguladım ve tüm süreci bir uzman eşliğinde yürüttüm” diyen Zara zayıflatınca sahne tarzını da değiştirdi.

3 ayda 16 kilo veren Zara'nın derin dekolteli kıyafeti ve pozları sosyal medyada pek çok yorum aldı.



Hayranları Zara'ya "Eski Zara nerede?", "Eski halinden eser yok", "Bu kadar açılmak gerekiyor muydu" yorumları geldi.