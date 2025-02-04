3 bin 450 TL'lik üzümden sonra şimdi de 6 bin TL'lik meşhur kavun! Ebru Şancı Öztürk yine şaşırttı

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen, bir dönem podyumların aranan isimlerinde olan Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk'le evlendikten sonra modelliği tamamen bırakmıştı.

Üç çocuk annesi tescilli güzel şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde bir markette bir paket üzümün fiyatını görünce şoke olan Öztürk 'Meşhur japon üzümü 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL' ifadelerini kullanmıştı.

FİYATI ŞOKE ETTİ

Ünlü isim, bu kez tam 150 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) değerindeki bir kavunu sosyal medya hesabından gösterdi. Ebru Şancı Öztürk 'Meşhur japon kavunu. Tabii ki almıyorum ama çok da merak ediyorum. Yiyen herhalde 5 cm boy atıyor' ifadelerini kullandı.