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  4. 3 bin 450 TL'lik üzümden sonra şimdi de 6 bin TL'lik meşhur kavun! Ebru Şancı Öztürk yine şaşırttı

3 bin 450 TL'lik üzümden sonra şimdi de 6 bin TL'lik meşhur kavun! Ebru Şancı Öztürk yine şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 08:23
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Kendisinden 10 yaş küçük futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim şimdi de tam 150 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) değerindeki bir kavunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim kavunun fiyatı karşısında adeta hayrete düştü.

3 bin 450 TL'lik üzümden sonra şimdi de 6 bin TL'lik meşhur kavun! Ebru Şancı Öztürk yine şaşırttı

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen, bir dönem podyumların aranan isimlerinde olan Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk'le evlendikten sonra modelliği tamamen bırakmıştı.

Üç çocuk annesi tescilli güzel şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

üzüm

Geçtiğimiz günlerde bir markette bir paket üzümün fiyatını görünce şoke olan Öztürk 'Meşhur japon üzümü 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL' ifadelerini kullanmıştı.

KAVUN

FİYATI ŞOKE ETTİ

Ünlü isim, bu kez tam 150 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) değerindeki bir kavunu sosyal medya hesabından gösterdi. Ebru Şancı Öztürk 'Meşhur japon kavunu. Tabii ki almıyorum ama çok da merak ediyorum. Yiyen herhalde 5 cm boy atıyor' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ebru Şancı Öztürk
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