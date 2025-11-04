3 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirve yine değişmedi

Dün akşam televizyon dünyasında ilgi çekici bir izlenme yarışı yaşandı. "Uzak Şehir" en yüksek reytingleri alarak dikkat çekti. Kanal D ekranlarında yayımlanan dizi, izleyicileri ekran başına kilitledi. Uzun süren yayın süresine rağmen, seyirci ilgisi azalmadı.

Günün öne çıkan bir diğer programı "Uzak Şehir" özet bölümüydü. Bu özet, dizi öncesinde izleyicilerin dikkatini çekti. Geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

TRT 1’in "Cennetin Çocukları" dizisi akşam saatlerinde izleyicilerle buluştu. Duygusal temaları ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekti.

Son olarak "MasterChef Türkiye" TV8 ekranlarında uzun süre yayınlandı. Lezzet dolu bir yarışma oldu. Hem şeflerin hem de yarışmacıların heyecanı izleyicilere yansıdı.

Dün akşamın reyting verileri televizyon dünyasında kıyasıya bir yarışı gösteriyor. Her bir program, izleyicilerin beğenisini kazanmak için mücadele ediyor. Güncel olaylar ve eğlenceli içerikler, televizyon izleyicilerinin gündemini belirlemeye devam ediyor.

3 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:55 24:17:31 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:50 20:59:49 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:59 12:59:27 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:14 18:45:36 5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:57:58 23:59:31 6 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:27 20:00:00 7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:04 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:17 19:59:47 9 ATV ANA HABER ATV 18:59:59 19:54:23 10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:48:02 24:35:02

Kaynak: TİAK