30 Ağustos Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

30 Ağustos 2025 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:00 - 02:10

Creed 3: Efsane Devam Ediyor

Adonis Creed, boks kariyerinde zirveye ulaşmıştır. Ancak geçmişinden gelen eski bir arkadaşının meydan okuması, onun hem ringde hem de kendi içinde yeni bir mücadele vermesine yol açar. Hapisten yeni çıkan arkadaşı Damian, ringe çıkmak ve Adonis'e karşı kendini kanıtlamak için hazırdır. Film, dostluk, ihanet ve azim temalarını güçlü dövüş sahneleriyle işliyor.

02:10 - 05:00

Leyla ile Mecnun

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek beşik kertmesi yapılır. Çocuklar, isimlerini efsane âşıklar Leyla ve Mecnun'dan alırlar. Aradan yirmi beş yıl geçmiştir... Leyla ile Mecnun'un birbirlerinden haberi yoktur. Bir sabah, ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Ziyaret, iki ailenin tartışmasıyla sonlanır. Ancak Mecnun, Leyla'yı görür görmez âşık olmuştur. Onunla tanışmak ve onu etkilemek isteyen Mecnun, bir gece rüyasında Aksakallı Dede'yi görür. Aksakallı Dede'nin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla durumlar iyice karışır.

05:00 - 05:50

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

05:50 - 06:35

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

06:35 - 07:25

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

07:25 - 09:40

Hayatımın Neşesi

Aileye yeni gelen gelin adayı Aylin’in bir anda ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılmalar silsilesinin ardından Neşe hayatını sorguluyor. Ve hayallerini gerçekleştirmek için hiç de geç olmadığını fark ediyor. Fakat bu seferki yeni deneyimi, üniversiteden eski bir arkadaşı olan ve Neşe'ye karşı bazı kırgınlıkları olan Profesör Sevda'nın karşısına çıkaracağı zorluklarla dolu bir mücadele başlatıyor.

09:40 - 10:00

Anıtkabir'den Naklen Yayın

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'de bir tören gerçekleştiriliyor. Resmi heyetlerin ve çocukların katılımıyla gerçekleştirilen törenler, canlı yayınla ekrana geliyor.

10:00 - 11:55

Tozkoparan İskender: Zafer

Tozkoparan İskender ve dostları, bu kez kendilerini başka bir 26 Ağustos’ta, başka bir savaşın ortasında bulurlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kocatepe’deki ünlü siluetini gören Tozkoparanlar, 26 Ağustos 1922 gününe, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Büyük Taarruzun tam ortasına düştüklerini anlarlar. Atatürk’ü gördükleri için heyecanlanan çocukların sevinci kısa sürer. Çünkü düşman, Türklerin savaşı daha başlarken kaybetmesi için hain bir tuzak kurmuştur. Düşmanın sabotajını fark eden Tozkoparanlar, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın sonuçlarının değişeceğini de fark edip Türk askerine yardım etmek için kolları sıvarlar. Fakat düşmanın verdiği hasarı düzeltmek, düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

11:55 - 13:25

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

13:25 - 14:00

Bir Dönüm Noktası: 30 Ağustos 1922

14:00 - 16:00

30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenleri ekrana geliyor.

16:00 - 19:00

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:55

Yukarı Bak

Evli bir çift olan Ellie ve Carl'ın en büyük hayali Cennet Şelaleleri'ne gitmektir. Ancak Ellie'nin ölümünden sonra Carl, adeta yaşamdan elini ayağını çeker ve huysuz bir ihtiyara dönüşür. Evinden çıkarılıp huzurevine yerleşme baskısıyla karşı karşıya olan Carl, kimsenin aklına gelmeyecek bir çözüm bulur. Helyum gazı dolu binlerce balonu eve bağlayıp havalanır. Ancak yanında davetsiz bir misafir vardır; sekiz yaşındaki izci Russell...

21:55 - 00:35

Alita: Savaş Meleği

Gelecekte geçen distopik bir dünyada, hurda yığınları arasında bulunan sibernetik bir beden, Dr. Dyson Ido tarafından yeniden hayata döndürülür. Alita adını alan bu genç savaşçı, geçmişine dair hiçbir şey hatırlamasa da olağanüstü dövüş yetenekleriyle kısa sürede dikkat çeker. Kimliğini ve gerçek amacını keşfetmeye çalışırken, karşısına çıkan tehditlerle mücadele etmek zorunda kalır, çünkü şehri yöneten tehlikeli güçler Alita’nın peşine düşecektir.

KANAL D Yayın Akışı

01:15 - 03:30

Jurassic World: Yıkılmış Krallık

Tema parkı ve lüks tatil yeri Jurassic World dinozorlar tarafından yok edileli dört yıl olmuştur. Isla Nublar, hayatta kalan dinozorların ormanlarına sığındığı ve insanlar tarafından terk edilmiş bir yer hâline gelmiştir. Adanın uykuda olan yanardağı harekete geçince, Owen ve Claire adada kalan dinozorların soyunun tükenmesini engellemek için bir kurtarma kampanyası başlatır. Owen, hala ormanın derinliklerinde kayıp olan öncü raptor Blue'yu bulmak ister, Claire ise bu yaratıklara saygı duyduğunu anlamıştır ve misyonunu yerine getirmeye kararlıdır. Adaya vardıkları sırada lavların da harekete geçmesiyle, bu macera tüm gezegeni, prehistorik çağlardan beri görülmemiş ölümcül bir tuzağa sürükler.

03:30 - 05:30

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

05:30 - 07:00

Kuzey Güney

Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 15:00

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, izleyicileri sıra dışı yolculuklara ve ezber bozan keşiflere ortak etmeyi sürdürüyor. Kimi zaman Bu kadar olmaz dedirten, kimi zaman eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyan programın bu haftaki durakları Jamaika, Endonezya ve Ukrayna.

15:00 - 19:00

Uzak Şehir

Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Mandıra Filozofu

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme Köyü’nün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali, burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir iş adamıdır ve yeni projesi için Çökertme Köyü’ne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp, yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

22:30 - 02:00

Dersimiz Atatürk

Film, ülkemizin en özel dönemini ve tarihimizin en takdir edilen liderini naif bir bakış açısıyla anlatıyor.

NOW Yayın Akışı

01:00 - 03:30

Aşk Mantık İntikam

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.

03:30 - 04:30

Her Yerde Sen

Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

04:30 - 06:00

Son Yaz

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması… Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgar, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 13:00

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

13:00 - 16:00

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

16:00 - 19:00

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:00

Son Akşam Yemeği

28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir'e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü'nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.

23:00 - 23:30

23:30 - 01:30

Efsane Futbol

Ersin Düzen, Tugay Kerimoğlu, Volkan Demirel ve Tümer Metin futbolun nabzını Efsane Futbol'da tutuyor.

SHOW TV Yayın Akışı

00:45 - 03:00

Aile Arasında

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır ve komşu olurlar. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı zengin bir ailenin oğluyla evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür...

03:00 - 06:00

Gelin Evi

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine büyük ödül veriliyor.

06:00 - 08:00

Güzel Günler

Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van’dan İstanbul’a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim’le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran’ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma’nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul’a göçen Mihran. Selma, İstanbul’da Mihran’ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran’ın değil, Mihran’ın kuzeni Atakan’ın, Atakan’ın platonik aşkı boksör Altan’ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet’in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim’in hayatı da değişmiş olur.

08:00 - 10:00

Vurun Kahpeye

Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci düşman kuvvetlerine karşı çıktığı halde, bir iftira sonucu padişah yanlılarınca linç edilen öğretmen Aliye'nin dramı...

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

Keloğlan ile Cankız

Padişahın kızı Sultan'ın evleneceği kişiyi bir yarışma sonucu belirleyeceğini duyan Keloğlan, annesini saraya gönderir. Padişah, sorduğu soruya yanıt veremedikleri için kızıyla evlenmek isteyen herkesi geri çevirmektedir. Ancak, Keloğlan padişahın kızıyla evlenmek konusunda kararlıdır. Bunun için bir silahşörü kendisine ders vermeye ikna eder. Acaba Keloğlan, yapılacak yarışmalarda herkesi yenecek ve Sultan'la evlenecektir.

15:30 - 17:00

Şaşkın Damat

Apti, zengin bir adamın evinde çalışan saf ve genç bir bahçıvandır. Ev sahibinin yeğeni Serpil'e uzaktan uzağa hayranlık duyar. Serpil ise amcasının parasının peşindedir ve kendini namuslu bir ev kızı olarak gösterir. Amca, bir gün gerçekleri fark eder ve Serpil’in Bahçıvan Apti’yle evlenmesini, aksi takdirde onu tüm mirasından yoksun bırakacağını söyler. Başka çaresi kalmayan Serpil, Apti’yle evlenir. Tatil için gittikleri Uludağ’da zengin bir iş adamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olunca işler karışır.

17:00 - 18:25

Aslan Bacanak

Mahalleye yeni taşınan minibüs şoförü Selim, taşındığı yerin kabadayısı Halim'in kız kardeşine aşık olur.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

23:45 - 01:45

Gırgıriye'de Şenlik Var

Sulukule'nin tanınmış ailelerinden olan Güllüye Bayram’la, Sevim Bekir’le, Emin Sabahat’le evlenmiştir. Genç evliler evsiz kaldıkları için Sabahat’ın kapısına dayanıp, insafa gelsin diye, yalvar yakar olurlar. Ancak herkesin bildiği acı bir gerçek vardır: Sabahat’i kandırmanın tek yolu paradır. Paraları olmayan yeni evliler, kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü Bayram’ın yeniden ayı oynatmaya, Zekiye’nin bohçacılığa, Güllüye’ninse çiçekçiliğe dönmeye hiç niyeti yoktur.

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 02:30

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

02:30 - 04:00

Baba Ocağı

Muğlalı Halil Efe, hayatını iki oğluna adamıştır. Bir an önce oğullarının mezun olup, aileden kalma topraklarda ziraat mühendisliği yaptıkları günü görmek istemektedir. İstanbul'da ise durum hayli farklıdır. Ders kitaplarının arasında kaybolması gereken Murat ve Güven, okul yerine barlara gitmeyi tercih etmişlerdir. Gençtirler, delikanlıdırlar, başlarında kavak yelleri esmektedir. Ancak bir gün, Halil efe oğullarının İstanbul'da nasıl yaşadığını öğrenir ve harekete geçer.

04:00 - 05:30

Dürüye'nin Güğümleri

Dürüye, 25 yıl önce Zühtü ile evlenmiş ama Zühtü gerdek gecesinin sabahında Almanya'ya işçi olarak gitmiştir. Dürüye ve Zühtü'nün evliliklerinden dört kızları olmuştur. Ancak Dürüye, Zühtü'den 15 yıldır haber alamamaktadır. Dürüye, sonunda ondan boşanır. Zühtü ise aynı gün, Dürüye'den boşandığından habersiz, yanında Helga'dan olma oğlu ile köye geri döner. Köyde sütçülük yapan Dürüye, kızlarına Güğümlerim demektedir. Güğümlerin tek dertleri aşklarıdır ama önlerinde Dürüye gibi bir engelleri vardır.

05:30 - 07:00

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

07:00 - 08:30

Menajerimi Ara

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak için uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal... Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar. Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

08:30 - 10:00

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

10:00 - 12:00

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

12:00 - 14:00

Tut Sözünü

Yalçın ve Bahadır, birbirine zıt karakterlere sahip olan iki yakın arkadaştır. Ancak Yalçın'ın beklenmedik ölümüyle iki dostun yolları acı bir şekilde ayrılır. Yalçın'ın deli dolu hallerini özleyen Bahadır'ın bir gün kapısı çalınıverir. Ölümüne çok üzüldüğü çılgın arkadaşı Yalçın'ın hayaletini karşısında bulur. Üstelik yalnız da değildir, yanında Bernardo adında bir İtalyan trapezci vardır. Yalçın tutmadığı bir söz yüzünden öbür tarafa geçiş yapamamış ve arafta kalmıştır. Bu sözü yerine getirebilmesi için de ona yardım edebeilecek tek kişi yakın dostu Bahadır'dır. Üç günlük zaman içerisinde Yalçın'ın sözünü yerine getirmesi şarttır, ancak bu şekilde huzur bulabilecektir.

14:00 - 15:45

15:45 - 16:30

En Güzel Bölüm

En Güzel Bölüm'de; Star'ın birbirinden iddialı dizileri ve programlarından son dakika bilgileri, dizilerin heyecanla beklenen yeni bölümlerinden kısa görüntüler ekrana geliyor. Dizi setlerinde oyuncularla röportajlar, Star'ın ekran yüzlerinden özel haberler ve ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları izleyicilerle buluşuyor.

16:30 - 19:00

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Kırılma Noktası

Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekli ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır.

22:15 - 00:15

ATV Yayın Akışı

02:30 - 05:00

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

05:00 - 07:30

Ateş Kuşları

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık ve soğuk... Sokak çocuklarının kaderi ya cezaevidir ya da mezar... Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine “Köksüzler” diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlıyor. Ateş kuşları, “Köksüzler”in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye “Ateş kuşlarına” dönüşme öyküsüdür.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 13:00

Aile Saadeti

Saadet Konağı’nda heyecan ve belirsizlik dolu günler yaşanır. Murat, geçirdiği kriz sonrası gözünü hastanede açar. Kleopatra’nın hazinesini çeyiz sandığında saklayan aile üyeleri, sevinçlerini paylaşırlarken altınları nasıl paraya çevireceklerini planlamaya başlarlar. Fakat işin içine tarihi eser kaçakçılığı riski ve hazinenin peşinde olduğu söylenen gölge kişiler girmesi herkesi tedirgin eder.

13:00 - 14:45

Yok Artık 2

İlki bir takside geçen serinin 2. filmi bir berber dükkanını temel alıyor. Berber Adnan mahallenin dedikodu kazanıdır. Mahalledeki müşterileri hakkında her şeyi bilmektedir. Adnan, işten kovulacağını öğrenince işine dört kolla sarılan Aykut'un, kızının sosyal medya hesaplarının üzerinden internet fenomeni olmak için uğraşan İzzet'in, plaza hayatını terk ederek köye yerleşen Merve'nin ve kız istemeye gittikleri köyde başına gelmeyen kalmayan Meriç'in birbirinden eğlenceli hikayelerini seyircilerle buluşturuyor.

14:45 - 16:50

Dönerse Senindir

Mehmet uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Selin'e deliler gibi aşık olan genç bir adamdır. Selin ise şarkıcı olma hayalleri kuran, hazırladığı demolarını yapım şirketlerine göndererek geri dönüş bekleyen genç bir kadındır. Selin'in dileği gerçek olur ve bir yapım şirketi Selin'le anlaşma yapar. Ancak Selin ve Mehmet, Mehmet'in bu süreçte ona verdiği tüm desteğe rağmen ayrılırlar. Mehmet ayrılığı kabul etmeyi reddeder ve arkadaşı Defne'nin de yardımıyla Selin'i geri kazanmaya karar verir. Selin'in yeni bir sevgilisi olması ise işleri iyice çıkmaza sürükler. Mehmet'in Selin'i geri kazanabilmek adına birbirinden komik ve zorlu yollarda yürümesi gerekecektir.

16:50 - 19:00

Ay Lav Yu Tuu

Tinne Köyü'ne Amerikalı bir gelinin gelmesiyle başlayan macera, bu kez İbrahim'in Amerika macerası ile devam ediyor. Filmde neredeyse tüm Amerika'nın kalkıp Tinne'ye gelmesiyle kahkaha dolu olaylar birbirini izliyor.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Elysium: Yeni Cennet

District 9 ile tanınan yönetmen Neill Blomkamp'ın yeni projesi yine uzak gelecekte, 2154 yılında geçiyor ve yine uzayla yakın temas halinde ilerliyor. Bu seferki görev ise çoktan çökmüş olan dünyayı ve beraberinde insanlığı daha temiz bir dünyaya taşımaktır. Tıpkı Prometheus'yi çağrıştırırcasına, Yunan mitolojisine göndermeler içeren Elysium'da, 2154 yılında dünyada hala varlığını sürdürebilen yegane iki sınıfın çatışması temel alınıyor. Elysium'un varsıl ve şanslı 'egemenleri', teknoloji alanında üst düzey bir gelişim gösteren gezegenlerinde lüks içerisinde yaşarken; 'çürümüş dünya'da geri kalan kalabalık insan topluluğu tedavi ihtiyaçları için bile Elysium'a ihtiyaç duymaktadır. Ancak iki gezegen arasında yapılan anlaşmalar gereğince Elysium'a girmeleri kesin suretle yasaktır. Ta ki Elysium'a gitmekten başka çaresi kalmayan Max isimli sıradan bir adam çıkana dek...

22:20 - 00:50

Jack Reacher

Pittsburgh kentinde sakin ve güneşli bir sabah, mesai saatinden hemen önce insanlar işlerine doğru koşturmakta, günlük telaşlarını yaşamaktadırlar. Tam bu sırada 10th Street köprüsüne bakan parkta, nehrin karşı yakasından gelen 6 el silah sesi duyulur ve birkaç dakika içinde 5 masum insan kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybeder. Usta bir nişancının elinden çıktığı belli olan bu olayı Pitssburg polis departmanının çözmesi ve katil zanlısını yakalaması fazla sürmez; daha 24 saat dolmadan 5 cinayetin faili yakalanır. Fakat sorgu esnasında hiçbir şey söylemeyen genç adam bir kağıda sadece ''Jack Reacher'ı bulun!'' yazar. Tüm kanıtlar gün gibi ortadayken eski bir asker olan Jack Reacher olayın görünmeyen yönlerini açığa çıkartacağı bir davanın içine girecektir.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

03:30 - 06:00

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

06:00 - 08:00

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

08:00 - 09:30

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

09:30 - 14:15

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

14:15 - 16:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

16:00 - 18:00

İtiraf Et

Eser Yenenler'in moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken'in doğaçlama olarak sizin itiraflarınızı canlandırdığı İtiraf Et ekrana geliyor.

18:00 - 20:00

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.